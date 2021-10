Γιάννης Αντετοκούνμπο: 3ο φαβορί για MVP και το σενάριο με απόδοση 1501

Η regular season του ΝΒΑ επιστρέφει στην δράση, μαζί και οι κορυφαίοι παίκτες του πλανήτη… basketball!

Το πρώτο τζάμπολ γίνεται στις 02:30 τα ξημερώματα στο «Fiserv Forum», όπου οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς υποδέχονται τους Μπρούκλιν Νετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του, παρότι δεν άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με πέρσι, προσφέρονται ως τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Το repeat για το Μιλγουόκι κοστολογείται στο 8.50, την ώρα που οι αποψινοί αντίπαλοί του βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας με την απόδοση στο 3.50! Ανάμεσά τους συναντάμε τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι με την προσθήκη του Ράσελ Γουέστμπρουκ στο ρόστερ, απέδειξαν πως επιθυμούν να επανέλθουν στην κορυφή.

Ο Έλληνας φόργουορντ, έδειξε αρκετά ορεξάτος στις αναμετρήσεις της pre-season. Όσο και αν τα φιλικά δεν ενδείκνυνται για σοβαρά συμπεράσματα, δεν γίνεται να παραβλέψουμε την εξελιγμένη μηχανική στο σουτ, που τον αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο επιθετικά. Με γνώμονα το τελευταίο και την γνωστή μενταλιτέ του Αντετοκούνμπο, θα περιμέναμε την απόδοση για το βραβείο του MVP χαμηλότερα από το 7.00.

Το παιδί-θαύμα του σλοβενικού μπάσκετ, Λούκα Ντόντσιτς εκκινεί από θέση ισχύος στην συγκεκριμένη μάχη, με απόδοση στο 4.60. Ένα «κλικ» πίσω σύμφωνα με τους «μπουκ» βρίσκεται ο αρχηγός των Νετς, Κέβιν Ντουράντ, που εμφανίστηκε πεισμωμένος μετά την περσινή αποτυχία (6.75).

Μεγάλη είναι και η γκάμα ειδικών στοιχημάτων αναφορικά με τις επιδόσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην κανονική διάρκεια της λίγκας. Από τους… κλασικούς μέσους όρους (πόντους, ριμπάουντ, ασίστ) έως ποσοστό ευστοχίας, αριθμό συμμετοχών και πολλά ακόμα.

To line των πόντων έχει τοποθετηθεί στους 28,2 με την απόδοση στο under/over να κυμαίνεται στο 2.00 και 1.75 αντίστοιχα. Ο αρχηγός των Μπακς στην καριέρα του στον μαγικό κόσμο μετράει 28,1 πόντους κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο βελτιώνει τις επιδόσεις του στον τομέα αυτό και να υπερβεί το συγκεκριμένο όριο φέτος είναι πιθανό.

Κάτι εξίσου εντυπωσιακό από την στατιστική του Γιάννη, είναι τα triple double. Πρόκειται για τον Νο.1 παίκτη στην ιστορία των «ελαφιών» σε αυτό τον τομέα, με 14 συνολικά, εκ των οποίων τα περισσότερα σημειώθηκαν την περασμένη χρονιά. Το line για το 2021-22 τοποθετείται στο 7,5 με το under στο 2.00 και το over στο 1.75.

Οι αποδόσεις μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο στις συνδυαστικές αγορές, βραβείων και επιδόσεων! Για παράδειγμα, αν κάποιος πιστεύει πως ο καλύτερος αμυντικός του 2020 θα λάβει ξανά το εν λόγω βραβείο το 2022 και θα μαζέψει παράλληλα τα περισσότερα ριμπάουντ, μπορεί να πολλαπλασιάσει το ποντάρισμά του κατά 221 φορές!

Αν κάποιος θέλει να το πάει ένα βήμα παρακάτω, υπάρχει η δυνατότητα! Σε απόδοση 1501 προσφέρεται το σενάριο ο Αντετοκούνμπο να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης, πρώτος ριμπάουντερ και κορυφαίος αμυντικός στην κανονική διάρκεια!

