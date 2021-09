Η Stoiximan καλωσορίζει τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο στην ομάδα των Πρωταθλητών

Ακόμα ένας σπουδαίος Έλληνας αθλητής στην ομάδα της Stoiximan.

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ ανδρών αποτελεί τη νέα προσθήκη σε μια από τις πολυπληθέστερες και επιτυχημένες χορηγικές αθλητικές ομάδες στην χώρα μας, τη Stoiximan Tokyo Team. Ο Στέφανος Ντούσκος από τα Γιάννενα, κατάφερε στην δεύτερη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο όχι μόνο να κατακτήσει το πρώτο του Χρυσό Μετάλλιο στην σημαντικότερη διοργάνωση παγκοσμίως αλλά και να σπάσει το Ολυμπιακό ρεκόρ στο σκιφ ανδρών κάνοντας περήφανη όλη την Ελλάδα.

Πιστή στην αξία της «Στηρίζουμε τους ήρωες του σήμερα, εμπνέουμε τους ήρωες του αύριο», η Stoiximan πρόσθεσε στο δυναμικό της τον Στέφανο Ντούσκο, κάτοχο 6ης θέσης με τετράκοπο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016 και Χρυσού Μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Ισπανία το 2018. Ταυτόχρονα γιόρτασε και γιορτάζει τις επιτυχίες των περισσότερων από τους 12 συνολικά αθλητές και της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης που έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και συγκεκριμένα των Λευτέρη Πετρούνια, Κατερίνα Στεφανίδη, Άννα Κορακάκη, Χρήστο Βολικάκη, Μαρία Πρεβολαράκη, Μίλτο Τεντόγλου, Βασιλεία Καραχάλιου, Γιώργου Πιλίδη, Κριστιάν Γκολομέεβ, Χριστίνα Μπούρμπου, Αννέτα Κυρίδου, Μαρία Κυρίδου καθώς και την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών.

Πέρα από τον Χρυσό Ολυμπιονίκη στο σκιφ Ανδρών, η ομάδα της Stoiximan επιπλέον μετράει 1 ακόμη Χρυσό Μετάλλιο, του Μίλτου Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, ένα Ασημένιο Μετάλλιο που κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος η Εθνική Ομάδα Ανδρών Υδατοσφαίρισης καθώς και ένα Χάλκινο Μετάλλιο από τον Μίδα των Κρίκων , Λευτέρη Πετρούνια σε μια συγκλονιστική προσπάθεια. H επιτυχία της ομάδας αθλητών της Stoiximan συνεχίστηκε με την πλειονότητα των αθλητών της να κατατάσσεται πλέον στους δέκα καλύτερους του αθλήματός τους.

Η Stoiximan, από την αρχή της δραστηριότητάς της επενδύει στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου και διευρυμένου Προγράμματος Χορηγιών, στηρίζοντας έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό τόσο σε επίπεδο αθλητικών σωματείων, συλλόγων και εθνικών ομάδων, όσο και μεμονωμένων αθλητών και αθλητριών Παράλληλα, διεύρυνε το χορηγικό της πρόγραμμα ενώνοντας τις δυνάμεις της με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, της οποίας αποτελεί μέχρι και σήμερα Περήφανο Χορηγό, συμβάλλοντας έμπρακτα στην υλοποίηση του πλάνου δράσεων για τη διάδοση του Ολυμπιακού Κινήματος.

Ο κος Πάνος Κωνσταντόπουλος, CMO της Kaizen Gaming δήλωσε: “Η στήριξη του αθλητισμού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας και μέρος του DNA του Brand Stoiximan. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με την προσθήκη του Στέφανου στην οικογένεια της Stoiximan, ενός αθλητή με παιδεία, ήθος και ταλέντο που θα μας χαρίσει σίγουρα στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερες στιγμές υπερηφάνειας στην αθλητική του πορεία. Η Stoiximan στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων εκείνων που επιμένουν παρά τις αντιξοότητες να κατακτούν κορυφές, αναδεικνύοντας αυτό που πρεσβεύουν καλύτερα: την προσπάθεια, τη συνεχή μάχη, τον στόχο σε κάτι μεγαλύτερο, την Ελλάδα”.

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 260 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, την Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 35.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποιησης της, ενώ με την πρωτοβουλία «Try This At Home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας επισκεφθείτε το www.kaizengaming.com.

Για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας επισκεφθείτε το www.iroes.gr ενώ για τη δράση Try This At Home μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://braingain.stoiximan.gr/

Περισσότερες Πληροφορίες:

Πάνος Κωνσταντόπουλος

Chief Marketing Officer, Kaizen Gaming

E-mail:panos@kaizengaming.com