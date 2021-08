Δύο επιλογές με γκολ σε Ιταλία, Γαλλία

Τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και στεκόμαστε σε μια δυάδα με γκολ στη Serie A της Ιταλίας και τη Γαλλική Λιγκ 1.

Serie A Ιταλίας

Το μείζων θέμα στη Γιουβέντους είναι η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο και αν θα αντικατασταθεί επάξια στο φινάλε της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου. Για καλή της τύχη ακολουθεί θεωρητικά βατό παιχνίδι πρωταθλήματος με την Εμπολι και μετά διακοπή, για να μπορέσει να βρει την ισορροπία της.

Μια Εμπολι που συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τη θέλησή της να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Επιβεβαίωσε το over 2,5 μέσα σε ελάχιστα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, δεχόμενη μπόλικες φάσεις από τη Λάτσιο αλλά κάνοντας και η ίδια 16 τελικές προσπάθειες.

Επιλογή μας ξανά το over στην έξοδό της στο Τορίνο. Χαμηλό βέβαια, τώρα, το over 2,5 θα στραφούμε προς το over 3,5. Κάτι που επιβεβαίωσε τόσο η ίδια, όσο και η Γιουβέντους στην πρεμιέρα τους.

Λιγκ 1 Γαλλίας

Οποιος έχει παρακολουθήσει τα φετινά παιχνίδια της Μονπελιέ, σίγουρα έχει χαρεί ποδόσφαιρο. Τρία στα τρία over 3,5, επίδοση που μοιάζει απολύτως λογική αν αναλογιστούμε δύο πράγματα.

Αφενός τον φύσει επιθετικογενή Νταλ Ογκλιο που κάθεται στον πάγκο της. Αφετέρου την εξαιρετική μεσοεπιθετική της γραμμή, με ποδοσφαιριστές τεχνίτες σαν τους Φερί, Σαβανιέ και φορ με την εκτελεστική δεινότητα του Ντελόρ. Στο πιο πρόσφατο με τη Λοριάν έβγαλε 32 τελικές προσπάθειες! Δηλαδή έκανε τελική σχεδόν κάθε τρία λεπτά, τρομερό ποσοστό.

Τώρα πηγαίνει στην έδρα της πρωταθλήτριας Λιλ, που δεν έχει ακόμη νίκη μετά το πέρας τριών αγωνιστικών. Ο Γκουβερνέκ προσπαθεί να φτιάξει ένα πιο επιθετικό σχήμα από την κυνική Λιλ του Γκαλτιέ και το γεγονός πως ακόμη δεν έχει νίκη θα τον αναγκάσει να ψάξει ακόμη πιο ζεστά τη νίκη τώρα.

Με τη Λιλ να παίζει από νωρίς με το πόδι στο γκάζι και τη Μονπελιέ να βγάζει φάσεις… για πλάκα, κρατάμε το over 3,5 και στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Γιουβέντους - Εμπολι (Σάββατο)

Ώρα Έναρξης: 21:45

Επιλογή: Over

Απόδοση: 2.25

Λιλ-Μονπελιέ (Kυριακή)

Ώρα Έναρξης: 18:00

Επιλογή: Οver

Απόδοση: 1.72