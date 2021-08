Ανάκαμψη έστω και στο Λιγκ Καπ για τις ομάδες χωρίς νίκη στην Πρέμιερ Λιγκ

Νιουκάστλ, Μπέρνλι και Άρσεναλ μετρούν από δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια κι αν αυτό ήταν σχετικά αναμενόμενο για τις δύο πρώτες, δεν ισχύει το ίδιο και για την Άρσεναλ. Θεωρητικά, οι «κανονιέρηδες» είναι το φαβορί για τη νίκη μέσα στη Γουέστ Μπρομ.

Θεωρητικά, οι «κανονιέρηδες» είναι το φαβορί για τη νίκη μέσα στη Γουέστ Μπρομ.

Πέρσι, η Άρσεναλ πήρε και τα δύο παιχνίδια κόντρα στην Γουέστ Μπρομ με 0-4 εκτός και 3-1 εντός.

Το διπλό είχε ανοίξει γύρω στο 1,90 και πλέον έχει γκρεμιστεί κάτω από το 1,50. Ο λόγος είναι οι πολλές αλλαγές που ανακοίνωσε ο Ισμαέλ για τους γηπεδούχους, αλλά και ο Αρτέτα θα κάνει αλλαγές καθώς σε τρεις μέρες παίζει μέσα στη Σίτυ. Οι αλλαγές επηρεάζουν και την τιμή του over που προσφέρεται πολύ χαμηλά, αν και ταιριάζουν απόλυτα οι τιμές με τις έως τώρα επιδόσεις της Γουέστ Μπρομ που μετρά τέσσερα συνεχόμενα over 2,5, με 3/4 over 3,5. Το ενδεχόμενο να ξεσπάσει η Άρσεναλ είναι πιθανό, αλλά, η νίκη, εκτός από θέμα γοήτρου έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ψυχολογία της ομάδας. Στον Αρτέτα δόθηκε χρόνος πέντε αγώνων και, ευτυχώς, μετά τη Σίτυ υποδέχεται τη Νόριτς. Να κερδίσει μεν η Άρσεναλ την πρόκριση αλλά να μείνει χαμηλά το σκορ είναι πιθανό.

Στο Νιουκάστλ – Μπέρνλι, δύο αντίπαλοι που ψάχνουν νίκη ψυχολογίας μετά τις δύο ήττες στην Πρέμιερ, που αμφότερες μετρούν. Αλλαγές και από τους δύο προπονητές με τη Νιουκάστλ να έχει μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο της και το επιπλέον κίνητρο της έδρας. Πέρσι, οι γηπεδούχοι κέρδισαν και τα δύο ματς μεταξύ τους, με 3-1 εντός και 1-2 εκτός έδρας. Ο άσος πιέζεται όσο πλησιάζει το παιχνίδι, αλλά το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες διατηρεί την ελαφρά αουτσάιντερ τιμή του.

Να κερδίσει η Νιουκάστλ έχοντας δεχθεί γκολ από την Μπέρνλι δημιουργεί μια ικανοποιητική απόδοση στο combo 1&G

727. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΜΠΕΡΝΛΙ 1&G 4,35

729. ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ – ΑΡΣΕΝΑΛ 2&U 2,5 3,30