Το Casino SummerFest της Stoiximan είναι εδώ! 

Καλοκαίρι σημαίνει διασκέδαση και το SummerFest της Stoiximan είναι εδώ με μία ξεχωριστή προσφορά* κάθε μέρα!

Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο Casino της Stoiximan! Αμέτρητα και αποκλειστικά φρουτάκια, ρουλέτες με Έλληνες dealers και συναρπαστικά Game Shows, κάνουν το παιχνίδι σου καλύτερο όπου κι αν είσαι!

Και φυσικά, η Stoiximan έχει ετοιμάσει την πιο συναρπαστική… φιέστα του φετινού καλοκαιριού.

To Casino SummerFest, είναι και πάλι εδώ και το παιχνίδι δεν σταματά με κορυφαία slots & Live Casino και φυσικά με μία ξεχωριστή προσφορά* κάθε μέρα, από τις 5 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου, με το άκρως απολαυστικό Dazzle Me Megaways να έχει κάνει πρεμιέρα!

Η αδρεναλίνη στα ύψη με Aviator & αποκλειστικά φρουτάκια

Παράλληλα, οι πτήσεις στη διασκέδαση συνεχίζονται αποκλειστικά στη Stoiximan έως τις 15 Ιουλίου, με το μοναδικό Aviator! Eδώ τα πάντα είναι θέμα... timing. Το ‘χεις;

Εκτός όμως από το Aviator, η Stoiximan έχει εξασφαλίσει για τα μέλη της αποκλειστικά slots που ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Aπό το επιβλητικό Lucky Grace and Charm και το μυστηριώδες Eye of Anubis στο επικό Βοοκ of Vikings, ένας συναρπαστικός κόσμος είναι στο χέρι σου με εύκολη πρόσβαση από κινητό, υπολογιστή και tablet!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσει