Η Kaizen Gaming προσφέρει πρώτη απρόσκοπτες ψηφιακές εμπειρίες πληρωμών, μέσω νέας συνεργασίας με την OKTO

Η νέα «in-app» μέθοδος πληρωμής είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και σύντομα στην Ευρώπη για τα brands Stoiximan και Betano.

Athens, 22 April 2021 – Η Kaizen Gaming, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες Gametech εταιρείες στην Ευρώπη, συνεργάζεται με την OKTO, έναν κορυφαίο fintech πάροχο τεχνολογιών για ψηφιακές πληρωμές, για να παρέχει στους παίκτες των brands της, Stoiximan και Betano, την πρώτη απρόσκοπτη physical-to-digital (phygital) μέθοδο συναλλαγής.

Το Stoiximan.Cash και το Betano.Cash σκοπό έχουν να εκσυγχρονίσουν την εμπειρία του παίκτη με έναν γρηγορότερο, ευκολότερο, ασφαλέστερο και πιο συμβατό τρόπο συναλλαγής. Η μοναδικά ευέλικτη και σύγχρονη on-premise εμπειρία για smartphones επιτρέπει στους παίκτες να πιστώνουν τον στοιχηματικό διαδικτυακό λογαριασμό τους από οποιοδήποτε φυσικό σημείο πώλησης, χωρίς την ανάγκη ανακατεύθυνσης σε άλλη εφαρμογή πέραν της εφαρμογής Stoiximan και Betano.

Η Kaizen Gaming, πλήρως εναρμονισμένη με το όραμά της να διαφοροποιείται μέσα από μια εξαιρετική και φιλική προς τον χρήστη εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής και να αυξήσει την αφοσίωση των πελατών της, βελτιώνει το ταξίδι ψηφιακών πληρωμών με μία πιο απλή για τα μέλη της διαδικασία φόρτωσης, επιτρέποντας την πίστωση του στοιχηματικού διαδικτυακού λογαριασμού σε πραγματικό χρόνο, και προσφέροντας ασφάλεια και ευκολία στη χρήση.

Η OKTO προσφέρει την καινοτόμο τεχνολογία πληρωμών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Kaizen Gaming, αλλά και τεχνική διασύνδεση με τα μεγαλύτερα δίκτυα φυσικών σημείων πώλησης σε κάθε μία από τις έξι αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία διεθνώς, αριθμώντας πάνω από 110.000 σημεία λιανικής. Παράλληλα, ο fintech πάροχος διασφαλίζει τις απαιτούμενες συνεργασίες ανά χώρα με ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος επιδιώκοντας την παροχή λύσεων σύμφωνων με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η λύση είναι τώρα διαθέσιμη στην Ελλάδα και την Κύπρο με το brand Stoiximan, εξασφαλίζοντας ότι οποιοδήποτε μέλος της Stoiximan απέχει λίγα μόλις βήματα από την νέα εμπειρία «Παίζεις Stoiximan, Καταθέτεις με Stoiximan.Cash», και στην Ρουμανία με το brand Betano, ενώ στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η εφαρμογή αυτής της πρακτικής στις υπόλοιπες χώρες δραστηριοποίησης της.

Ο Κώστας Γεωργούλας, Director of Strategic Accounts της OKTO, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Kaizen Gaming συμβαδίζει πλήρως με τον βασικό μας στόχο, να ψηφιοποιήσουμε την εμπειρία πληρωμής στα φυσικά σημεία πώλησης και να παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω πολλαπλών καναλιών, απρόσκοπτα και με ασφάλεια, και όλο αυτό συνεργαζόμενοι με ένα από τα πιο αναγνωρισμένα brands στην Ευρώπη. Αυτό το είδος ευελιξίας που δίνεται στον παίκτη καθιστά τη εμπειρία πληρωμής εύκολη, άμεση, και συνεπή.

Στον πυρήνα της προσφοράς μας είναι μια ασφαλής και αξιόπιστη πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Είτε πρόκειται για παίγνιο μέσω κινητών συσκευών, στο διαδίκτυο ή σε επίγειο δίκτυο, στόχος μας είναι να κάνουμε τις πληρωμές πιο γρήγορες, απλές και ασφαλείς."

Η Λίτσα Κάτσικα, Customer Account & Payments Product Manager της Kaizen Gaming πρόσθεσε:

«Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία σε αυτούς που μας εμπιστεύονται για την ψυχαγωγία τους.

Η συνεργασίας μας με την OKTO βασίζεται στην κοινή μας πεποίθηση ότι μια ψηφιακή, απρόσκοπτη και ασφαλής εμπειρία πληρωμής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής εμπειρίας των μελών μας.

Στην ΟΚΤΟ βρήκαμε έναν αξιόπιστο fintech συνεργάτη, αλλά και ένα διευρυμένο δίκτυο σημείων πώλησης σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, απαραίτητα συστατικά για να προσφέρουμε γρήγορα και αποτελεσματικά την απόλυτη εμπειρία πληρωμής, που όχι μόνο ταιριάζει με τις απαιτήσεις του μέλους επόμενης γενιάς ή του μέλους που θέλει να χρησιμοποιεί κατ΄ εξοχήν το κινητό του, αλλά και με τις απαιτήσεις εκείνων που απολαμβάνουν τα οφέλη των συναλλαγών με μετρητά.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το Δελτίο Τύπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διάνα Θεοδωρίδη στο theodoridi@oktopay.eu

Σχετικά με την ΟΚΤΟ

Η OKTO είναι μια κορυφαία εταιρεία fintech που ειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις και τεχνολογικές εφαρμογές ψηφιακών πληρωμών σε πολλούς κλάδους, όπως των λιανικών πωλήσεων, της φιλοξενίας και των τυχερών παιχνιδιών.

Το εξειδικευμένο 360 περιβάλλον πληρωμών χωρίς μετρητά της εταιρείας έχει σχεδιαστεί για κινητές/φορητές συσκευές, συνδέοντας διαδικτυακές και πλατφόρμες λιανικής μέσω της τεχνολογίας των έξυπνων κινητών, ενώ οι λύσεις του καλύπτουν πληρωμές μέσω κινητού από το σπίτι, τον δρόμο, ή μέσα στο φυσικό κατάστημα .

Με έδρα την Αθήνα και εκπροσώπους στην Ευρώπη, η OKTO παρέχει premium τεχνολογικές υπηρεσίες σχετικές με πληρωμές και υπηρεσίες σε καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη, πάντα σε συνεργασία με ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, έχοντας ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συναλλαγές.

Η ΟΚΤΟ προωθεί την τεχνολογική καινοτομία στις υπηρεσίες πληρωμών για πολλές εταιρείες σε διαφορετικούς κλάδους και χώρες, μεταξύ άλλων Vodafone, Deutsche Telecom Group, SONY Playstation, Viber και Paysafe Group.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΟΚΤΟ επισκεφτείτε το https://www.oktopay.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λύση επισκεφτείτε το νέο OKTO.CASH site εδώ

Σχετικά με την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 800 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 260 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, την Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 35.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποιησης της, ενώ με την πρωτοβουλία «Try This At Home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας επισκεφθείτε το www.kaizengaming.com.

Για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας επισκεφθείτε το www.iroes.gr ενώ για τη δράση Try This At Home μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://braingain.stoiximan.gr/