Amulet of Dead: Η συνέχεια του Book of Dead έφτασε στη Novibet!

Οι προσθήκες δημοφιλών παιχνιδιών δε σταματούν στο καζίνο της Novibet…

Το δημοφιλές Book of Dead έχει και συνέχεια! Το Amulet of Dead, το ολοκαίνουργιο παιχνίδι της Play n Go, έφτασε στο καζίνο της Novibet. Το νέο παιχνίδι αποτελεί τη συνέχεια ενός από τους πιο γνωστούς τίτλους Slots, του Book of Dead.

Ολοκαίνουργιες λειτουργίες, συναρπαστικά και παράλληλα σούπερ γραφικά και όλα αυτά σε σκηνικό αρχαίας Αιγύπτου. Στο νέο παιχνίδι μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει αρκετά ενδιαφέρουσες αλλαγές, σε σχέση με τον πρώτο τίτλο, που κάνουν την εμπειρία συναρπαστική!

Παίξε νόμιμα το ολοκαίνουργιο Amulet of Dead

Τα μέλη του καζίνο της Novibet μπορούν να βρουν καθημερινές προσφορές*, αποκλειστικά παιχνίδια -όπως τα Novibet Branded Megaways και Noviladies Branded Megaways- και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: UKGC | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ