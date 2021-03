«Η Kaizen Gaming στο πλευρό της Emfasis Foundation»

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας OneTeam-Race και τον virtual φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου με τη συμμετοχή των Kaizeners.

Σε ακόμη μια δράση αλληλεγγύης και στήριξης των συνανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη προχώρησε η Kaizen Gaming (Stoiximan|Betano), η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα, αγκαλιάζοντας αυτή τη φορά τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Emfasis Foundation. Η χορηγική ενίσχυση του οργανισμού για την κάλυψη των αναγκών της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εσωτερικής δράσης της εταιρείας OneTeam-Race και τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου που διήρκησε για δύο ολόκληρους μήνες.

Περισσότεροι από 300 Kaizeners από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Κύπρο, τη Βραζιλία και τη Γερμανία περπάτησαν, έτρεξαν, κολύμπησαν και ποδηλάτησαν καταγράφοντας συνολικά 16.100 χιλιόμετρα, τα οποία η Kaizen Gaming έσπευσε να μετατρέψει σε χρηματική δωρεά ύψους 33.400 ευρώ, καλύπτοντας τις ξεχωριστές ανάγκες τριών ΜΚΟ σε Ελλάδα, Ρουμάνια και Πορτογαλία.

H Kaizen Gaming, αφουγκραζόμενη τις πρωτόγνωρες και δυσμενείς συνθήκες που επέβαλε η πανδημία, ανέπτυξε στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ακόμη μια δράση για την ενίσχυση των οργανισμών που βάλλονται από τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης, συνεχίζοντας να επενδύει συνειδητά στην έμπρακτη στήριξη των καθημερινών ηρώων που κάνουν τον κόσμο καλύτερο.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η εταιρεία θα βρεθεί στο πλευρό της Emfasis Foundation, δωρίζοντας μια μονάδα κινητής στήριξης που δύναται να εξυπηρετήσει 14 δήμους εντός Αττικής για τη μεταφορά των street workers, προμηθειών και ειδών επιβίωσης για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου. Την ίδια στιγμή, μέσα από την ίδια δράση η Kaizen Gaming θα στηρίξει την Audiovisual Union στην Πορτογαλία και την HOSPICE στη Ρουμανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως σκοπός της δράσης OneTeam-Race ήταν η κινητοποίηση των εργαζομένων για την επαναφορά της ενεργούς καθημερινότητάς τους βάζοντας ξανά την άθληση στη ζωή τους, η διασφάλιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους συμμετέχοντας σε μια συλλογική προσπάθεια για το κοινό καλό. Χαρακτηριστική ήταν η εμπειρία που αποκόμισε ένα από τα νέα μέλη της Kaizen Gaming, διαπιστώνοντας πως « καθώς δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να επισκεφτώ μέχρι τώρα τα γραφεία μας και να γνωρίσω όλα τα μέλη της Kaizen από κοντά, μέσα από τη συγκεκριμένη δράση κατάλαβα την πραγματική έννοια του να είσαι μέλος της #oneteam»

Η κα Ιωάννα Κοζαδίνου, CSR & Events Manager της Kaizen Gaming, δήλωσε « Βιώνουμε όλοι μια περίοδο με αρκετούς περιορισμούς με την πανδημία να συνεχίζει να επηρεάζει κάθε μας δραστηριότητα και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν εφαρμόσαμε το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας, προτεραιότητα για εμάς στην Kaizen Gaming δεν ήταν μόνο να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την επιχειρηματική μας λειτουργία, αλλά να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων μας, στηρίζοντας ταυτόχρονα το διευρυμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας. Υλοποιώντας την πρωτοβουλία OneTeam- Race πετύχαμε δύο πολύ σημαντικούς στόχους: την ενεργή αλληλεπίδραση όλων των Kaizeners και στις έξι χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος και την ενίσχυση οργανισμών που εκπληρώνουν σημαντικούς κοινωνικούς σκοπούς για τη στήριξη των συνανθρώπων μας. Το OneTeam- Race πρεσβεύει με τον καλύτερο τρόπο μια από τις βασικές αξίες της εταιρικής μας κουλτούρας που δεν είναι άλλη από το να λειτουργούμε ως μια δυνατή ομάδα και να σκεφτόμαστε πάντα στο εμείς. Είναι λοιπόν, χαρά μας που μπορούμε να βρισκόμαστε στο πλευρό τόσο της Emfasis, όσο και των άλλων οργανισμών στην Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά παρά τις αντιξοότητες, χρειάζεται να το κάνουμε ενωμένοι ως ομάδα.»

Σε δήλωσή της η κα Μαρία Καρρά, Co-Founder της Emfasis Foundation, σημείωσε «Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την συγκινητική γενναιοδωρία ψυχής που επέδειξαν οι άνθρωποι του ομίλου με αυτή την πρωτοβουλία. Εύχομαι και άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως αυτή που υλοποίησε η Kaizen Gaming για εμάς, να βρουν και άλλους αποδέκτες με στόχο να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάνθρωποί μας. Αυτή η κινητή μονάδα μας δίνει σημαντική ανάσα και έρχεται σε μια στιγμή πραγματικά κρίσιμη για τη λειτουργία μας. Η ανακούφιση και η χαρά μας ήταν τεράστια όταν μας ανακοίνωσαν ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας το βαν, λίγα μόνο εικοσιτετράωρα πριν υποχρεωθούμε να αποσύρουμε την παλιά μας μονάδα. Ευχαριστούμε ολόψυχα όχι μόνο την Kaizen Gaming αλλά και όλους του ανθρώπους της ξεχωριστά που επέλεξαν να σταθούν στο πλευρό μας με αυτό τον τρόπο, δίνοντάς μας δύναμη να μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε βοήθεια σε ανθρώπους που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Εκ μέρους της Emfasis Foundation και της ομάδας των εθελοντών της, ευχαριστούμε τον Όμιλο Kaizen Gaming και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της πραγματικά ζωτικής δωρεάς προς την Emfasis»

Λίγα λόγια για την Emfasis Foundation

Η Emfasis Foundation είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που δραστηριοποιείται από το 2013 στηρίζοντας μεταξύ άλλων άστεγους, χρόνια άνεργους, οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχειας, κοινωνικά ευάλωτους νέους, κοινωνικά αποκλεισμένους ηλικιωμένους με κίνδυνο επικείμενης αστεγίας ή σε κατάσταση δρόμου*. Η Emfasis λειτουργεί σύμφωνα με τις καινοτόμες αρχές του Social Streetwork. Δίνει το παρόν στους δρόμους της ευρύτερης Αττικής παρέχοντας ανθρωπιστική, συμβουλευτική και οικογενειακή στήριξη με τα κλιμάκια των μόνιμων ομάδων street workers (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.) που πλαισιώνονται από τους εκπαιδευμένους εθελοντές της οργάνωσης και δύο κινητές μονάδες στήριξης. Δεν χρηματοδοτείται από κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα και στηρίζεται αποκλειστικά σε συνεισφορές εταιρειών και δωρεές ιδιωτών και ιδρυμάτων.

*Κατάσταση δρόμου: Περνάνε το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας τους στον δρόμο, εξαιτίας ποικίλων λόγων: επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, έλλειψη μόνιμης εργασίας, προσωρινή διαμονή λόγω πρόσφατης μετακίνησης, διαφυγή στην ανωνυμία λόγω χρεών και ντροπής, μη υποστηρικτικό περιβάλλον, σημαντική αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση, αδυναμία απόκτησης κατοικίας και πολλών άλλων λόγων που διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 850 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 260 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, την Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 35.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποιησης της, ενώ με την πρωτοβουλία «Try This At Home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.

