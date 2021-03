Μικροί ήρωες στο Science Festival

Κάθε δύσκολη εποχή γεννά τους δικούς της πρωταγωνιστές, τους δικούς της… ήρωες.

Η πανδημία και οι καταστροφικές επιπτώσεις της σε ολόκληρο τον πλανήτη έφεραν στο προσκήνιο μια νέα κατηγορία ηρώων, πρωτίστως στον χώρο της επιστήμης. Με μοναδικές «υπερδυνάμεις» τους τη θέληση για προσφορά και την αίσθηση καθήκοντος απέναντι στον «άλλο», αγωνίζονται καθημερινά προκειμένου να πετύχουν το ακατόρθωτο: να διευρύνουν τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και να δώσουν λύση εκεί που χρειάζεται. Τους επιστήμονες αυτούς, όλων των ειδικοτήτων, θα τιμήσει το Athens Science Festival 2021.

Θα θέλατε να γνωρίσετε καλύτερα ορισμένους από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες παγκοσμίως από την Ελλάδα, την Αμερική, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την Ολλανδία τη Γερμανία και την Ουκρανία;

Το τριήμερο 27-29 Μαρτίου οι Μικροί Ήρωες by Stoiximan σε συνεργασία με τον οργανισμό SciCo ταξιδεύουν στην 'Εποχή των ηρώων", το μεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης της χώρας που θα διεξαχθεί διαδικτυακά και σε "ζωντανή" μετάδοση από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις πιο σύγχρονες εξελίξεις σε τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αλλά και τη σχέση της επιστήμης με την τέχνη μέσα από «ζωντανές» συναρπαστικές ομιλίες, συμμετοχικά βιωματικά εργαστήρια, εντυπωσιακά πειράματα επιδείξεων και άλλες καινοτόμες ψηφιακές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Και όλα αυτά, με συντροφιά δύο από τους μοναδικούς ambassadors του προγράμματος "Μικροί Ήρωες" , τον Λευτέρη Πετρούνια που θα πάρει μέρος στο Celebrity Science:Μύθοι και αλήθειες για τα φάρμακα (Σάββατο, 21:30) και την Κατερίνα Στεφανίδη που βρεθεί σε συζήτηση με τον Γιάννης Ζαρώτη, αθλητικό ψυχολόγο με θέμα "Ο ρόλος της ψυχολογίας, στη διαμόρφωση του αθλητή" (Δευτερα, 20.30).

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, την Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 30.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποιησης της, ενώ με την πρωτοβουλία «Try This At Home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.

