«Η Δέσποινα Καμπούρη σε ένα διαδικτυακό οδοιπορικό παρέα με τους «Μικρούς Ήρωες για την Ελλάδα» της Stoiximan»

Ένα ακόμη «ταξίδι» γεμάτο ελπίδα και αγάπη μέσα από τις αληθινές ιστορίες εννιά ωφελούμενων μαμάδων του προγράμματος.

Γεμάτο συγκίνηση και στιγμές χαράς ήταν το πρώτο διαδικτυακό οδοιπορικό που πραγματοποίησε η Stoiximan με συνοδοιπόρους τη δημοσιογράφο Δέσποινα Καμπούρη και τους ανθρώπους της HOPEgenesis την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, σε ένα ταξίδι που τους καλωσόρισαν εννιά από τις ωφελούμενες μαμάδες του προγράμματος «Μικροί Ήρωες για την Ελλάδα».

Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Μικροί Ήρωες» η Kaizen Gaming (Stoiximan | Betano), η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα, με το brand Stoiximan, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που βρίσκουν πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά για να βρεθεί δίπλα στους αυριανούς πολίτες της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες για την Ελλάδα» έρχεται να συμβάλλει στην στήριξη των κατοίκων των ακριτικών περιοχών της χώρας καλύπτοντας υπαρκτές και επιτακτικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις δράσεις του προγράμματος εντάσσεται και η συνεργασία με την HOPEgenesis με βασικό στόχο την ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας στη χώρα. Έχοντας «υιοθετήσει» 10 ακριτικά νησιά, η Stoiximan στηρίζει τις γυναίκες στο όμορφο ταξίδι της εγκυμοσύνης τους, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των γυναικών που κατοικούν στα νησιά αυτά, συμμετέχοντας παράλληλα με την υποστήριξη της αθλητικής της οικογένειας, στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της υπογεννητικότητας.

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνάντησης, η Δέσποινα Καμπούρη συνομίλησε με όλες τις μαμάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες για την Ελλάδα», οι οποίες είχαν την ευκαιρία να αφηγηθούν τις μοναδικές τους ιστορίες και την εμπειρία ζωής που βίωσαν καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Οι εννέα μαμάδες από τους Φούρνους, τη Θύμαινα, την Αστυπάλαια και τη Σχοινούσα μοιράστηκαν τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωπες πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα, και τα συναισθήματά τους στο σήμερα, προτρέποντας και άλλες γυναίκες να συμμετέχουν, επισημαίνοντας τα οφέλη και τα κίνητρα που προσφέρονται με τη συνεχή και πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος.

Όπως σημείωσε η κα Ιωάννα Κοζαδίνου, CSR & Event Manager της Kaizen Gaming, « Είμαστε πολύ περήφανοι που μέσω του προγράμματος «Μικροί Ήρωες για την Ελλάδα» έχουμε καταφέρει να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση ενός εξαιρετικά σημαντικού ζητήματος για τη χώρα μας. Η συνεργασία μας και η υποστήριξη του οργανισμού HOPEgenesis έχει βοηθήσει πολλές γυναίκες στα ακριτικά μας νησιά, να πάρουν την απόφαση να φέρουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Μέχρι σήμερα έχουμε υποδεχθεί 35 μικρούς ήρωες και μέσα στο 2021 αναμένεται να καλωσορίσουμε ακόμη 10 μωρά από νησιά με μηδενικές γεννήσεις τα τελευταία χρόνια. Στην Kaizen Gaming πιστεύουμε ότι οι ήρωες του αύριο μπορεί να βρίσκονται παντού και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να παρέχουμε κίνητρα και ευκαιρίες που μπορούν να εγγυηθούν έναν καλύτερο κόσμο για τους ανθρώπους που το χρειάζονται. Το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες για την Ελλάδα» είναι μια γενναία πρωτοβουλία με πολλαπλά οφέλη και αξία για τις μικρές τοπικές κοινωνίες. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να δούμε τα επόμενα χρόνια, αυτό το πρόγραμμα να μεγαλώνει και άλλο με περισσότερες γυναίκες από κάθε μικρή γωνιά της χώρας μας να έρχονται κοντά μας.»

Σχολιάζοντας συνολικά την πρωτοβουλία η κα Δέσποινα Καμπούρη δήλωσε χαρακτηριστικά, «Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τη Stoiximan, γιατί είναι πολύ σημαντικό από τόσο μεγάλες εταιρείες να χορηγούνται τέτοια προγράμματα που πραγματικά βοηθάνε τον κόσμο για ένα τόσο σπουδαίο σκοπό, να φέρουν μια νέα ζωή στον κόσμο. Είναι υπέροχο αυτό που κάνετε και εύχομαι να το συνεχίσετε για πολλά χρόνια.»

Ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, Πρόεδρος της HOPEgenesis ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Stoiximan και το πρόγραμμα «Οι Μικροί Ήρωες για την Ελλάδα» υποστηρίζουν έμπρακτα το όραμα μας να ανατρέψουμε την υπογεννητικότητα στην χώρα μας. Η συνεργασία με την Stoiximan είναι ζωτικής σημασίας, γιατί μας δίνει την δυνατότητα να προσφέρουμε την απαραίτητη ασφάλεια και υποστήριξη σε γυναίκες που μένουν μόνιμα σε ακριτικά νησιά, οι οποίες μέχρι πρότινος ανέβαλλαν μια εγκυμοσύνη λόγω της δυσκολίας πρόσβασης τους σε ιατρικές δομές αλλά και λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.»

Η κα Ελίνα Σμπώκου, Γενική Διευθύντρια της HOPEgenesis σχολίασε σχετικά, «Αυτή η ιδέα είναι της HOPEgenesis, αλλά χωρίς υποστηρικτές δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Και η Stoiximan μαζί με τους Μικρούς Ήρωες είναι μαζί μας από την πρώτη κιόλας στιγμή, όταν το πρόγραμμα δεν είχε ακόμη αποτελέσματα να δείξει. Πίστεψαν σε εμάς από την πρώτη ώρα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είμαστε σύντομα στα νησιά και να δούμε τις μαμάδες από κοντά.»

Λίγα λόγια για την HOPEgenesis

Η HOPEgenesis είναι μία ελληνική αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, με όραμα να ανατρέψει το κλίμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Στόχος της είναι η γνωστοποίηση, ανάλυση και μελέτη των αιτιών του ζητήματος της υπογεννητικότητας, με σκοπό να δημιουργηθούν ενέργειες και δράσεις που θα ανατρέψουν το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων.

Η οργάνωση εργάζεται και επικεντρώνεται στις λύσεις για την ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας και της στήριξης της οικογένειας, τόσο σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων – προκειμένου να παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια στις γυναίκες που κυοφορούν ή επιθυμούν να μείνουν έγκυες-, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό μέσα από τη γνωστοποίηση, ευαισθητοποίηση και μελέτη του ζητήματος.

Μέχρι σήμερα περισσότερες από 400 οικογένειες έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα σε περιοχές που για περισσότερα από τρία έως πέντε χρόνια υπήρχαν είτε ελάχιστες έως μηδενικές γεννήσεις, είτε μεγάλο αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται άμεσα και ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός των περιοχών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες www.hopegenesis.org

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 800 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 260 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, την Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 35.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποιησης της, ενώ με την πρωτοβουλία «Try This At Home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας επισκεφθείτε το www.kaizengaming.com.

Για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας επισκεφθείτε το www.iroes.gr ενώ για τη δράση Try This At Home μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://braingain.stoiximan.gr/

Περισσότερες Πληροφορίες:

Πάνος Κωνσταντόπουλος

Chief Marketing Officer, Kaizen Gaming

E-mail:panos@kaizengaming.com