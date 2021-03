Δίαιτα MIND: Tροφή για το μυαλό

Οι διατροφικές συνήθειες έχουν από καιρό συσχετιστεί με τη μείωση των γνωστικών λειτουργιών και του κινδύνου για άνοια. Eρευνητική μελέτη προτείνει τη δίαιτα MIND καθώς έδειξε ότι μπορεί να μειώσει μέχρι και κατά 50% τον κίνδυνο για Alzheimer και άλλες εκφυλιστικές ασθένειες του εγκεφάλου.

Mια μελέτη ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Rush Medical Center στο Σικάγο παρουσίασε ένα πρόγραμμα διατροφής που ανέπτυξαν - και που σωστά ονόμασαν «δίαιτα MIND»- το οποίο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου Alzheimer μέχρι και 53%. Ακόμη και όσοι από τους συμμετέχοντες στην μελέτη, δεν ακολούθησαν αυστηρά τους διατροφικούς κανόνες αλλά απλώς ενσωμάτωσαν στο καθημερινό τους διαιτολόγιο τις γενικές οδηγίες, μείωσαν τον κίνδυνο της νόσου κατά περίπου ένα τρίτο. Η διατροφή MIND, όπως υποδηλώνει το όνομά της, έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει ένα υγιές μυαλό και να αποτρέψει τις εκφυλιστικές νόσους του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με το Alzheimer's Foundation of America, εκτιμάται ότι περίπου μισό εκατομμύριο Αμερικανοί ηλικίας μικρότερης των 65 ετών έχουν κάποια μορφή άνοιας, συμπεριλαμβανομένης και της νόσου του Alzheimer. Η δίαιτα MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) συνδυάζει πολλά στοιχεία από δύο άλλα δημοφιλή προγράμματα διατροφής που έχουν αποδειχθεί ότι ωφελούν την υγεία της καρδιάς: τη μεσογειακή διατροφή και τη δίαιτα DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), αναδείχθηκε όμως η πιο αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου της νόσου του Alzheimer. Περιλαμβάνει την κατανάλωση τροφίμων που προωθούν την υγεία του εγκεφάλου, με ιδιαίτερη έμφαση μεταξύ άλλων, στα μούρα και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι.

Η συγκεκριμένη δίαιτα φαίνεται να είναι μόνο ένας από τους "πολλούς παράγοντες που παίζουν ρόλο στο ποιος παρουσιάζει την ασθένεια», δήλωσε η διατροφική επιδημιολόγος Martha Clare Morris, PhD, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης για τη δίαιτα MIND. Γενετικοί και άλλοι παράγοντες όπως το κάπνισμα, η άσκηση και η εκπαίδευση διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Αλλά η δίαιτα αυτή επιβράδυνε το ρυθμό της γνωστικής εκφύλισης και προστάτευσε από το Alzheimer, ανεξάρτητα από τους άλλους παράγοντες κινδύνου.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Alzheimer’s & Dementia, μελέτησε πάνω από 900 άτομα ηλικίας από 58 έως και 98, τα οποία συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια διατροφής και υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές νευρολογικές εξετάσεις. Διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες των οποίων οι δίαιτες ακολούθησαν πιστά τις συστάσεις της MIND, είχαν ένα επίπεδο γνωστικής λειτουργίας που ισοδυναμούσε με άτομα 7,5 χρόνια νεότερα. Η δίαιτα MIND συστήνει την κατανάλωση 10 ομάδων τροφίμων για υγιές μυαλό και 5 ανθυγιεινές ομάδες που πρέπει να αποφεύγονται.

Η υγιεινή ομάδα των τροφίμων περιλαμβάνει:

Λαχανικά, Πράσινα φυλλώδη λαχανικά ιδιαίτερα, Όλων των ειδών τα μούρα, ειδικά τα μύρτιλα, Ξηρούς καρπούς, Όσπρια, Κρασί, Ολικής άλεσης δημητριακά, Ψάρια, Πουλερικά, Ελαιόλαδο.

Οι 5 ανθυγιεινές ομάδες:

Τηγανητά και fast food, Κόκκινο κρέας, Τυρί, Βούτυρο και μαργαρίνες, Γλυκά.

Οι κανόνες της δίαιτας συνοψίζονται σε:

Καταναλώστε τουλάχιστον τρεις μερίδες δημητριακών ολικής αλέσεως την ημέρα

Φάτε μια σαλάτα κάθε μέρα

Φάτε ένα άλλο λαχανικό κάθε μέρα

Πίνετε ένα ποτήρι κρασί κάθε μέρα

Σχεδόν κάθε μέρα καταναλώστε λίγους ξηρούς καρπούς ως snack

Τρώτε όσπρια κάθε δεύτερη μέρα

Καταναλώστε πουλερικά και μούρα, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα

Καταναλώστε ψάρια τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

Οι ανθυγιεινές τροφές επιτρέπονται, αλλά λιγότερο από μια μερίδα την εβδομάδα, με εξαίρεση το βούτυρο

Επιτρέπεται λιγότερο από 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο την ημέρα

Πηγή: itrofi.gr