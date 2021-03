Daily Treats: Σούπερ προσφορές* στο Casino της Stoiximan κάθε μέρα!

O Μάρτιος ήρθε με καθημερινές εντυπωσιακές προσφορές* στο Casino της Stoiximan χάρη στα Daily Treats!

Κάθε Δευτέρα | Super Mondays

Η Δευτέρα γίνεται… σούπερ και η εβδομάδα ξεκινά δυνατά με προσφορά* με επίκεντρο το “Green Knight” της Play'n Go, που μας ταξιδεύει στην εποχή των ιπποτών! Η προσφορά* ισχύει από τις 2 τα ξημερώματα κάθε Δευτέρα (και για 24 ώρες) έως τις 29/03.

Κάθε Τρίτη | Tuesday Live Challenge

Μια συναρπαστική “πρόκληση” σε περιμένει κάθε Τρίτη, καθώς η εβδομάδα συνεχίζεται με εντυπωσιακή προσφορά* στο Live Casino και στα τραπέζια Live Blackjack & Live Roulette. Η Τρίτη είναι “Tuesday Live Challenge” όλο το 24ώρο έως και τις 30/03!

Κάθε Τετάρτη | Mystery Prize Wednesdays

“Φωτιά” παίρνει το Casino της Stoiximan μεσοβδόμαδα με μία… μυστηριώδη προσφορά*! Επιλεγμένα φρουτάκια της Pragmatic είναι σε μεγάλη προσφορά* κάθε Τετάρτη και για όλο το 24ώρο έως και τις 31/03!

Κάθε Πέμπτη | Spinning Thursdays

Οι καθημερινές προσφορές* της Stoiximan συνεχίζονται με το εντυπωσιακό Reel Lucky King Megaways στο επίκεντρο. Μία μεγάλη προσφορά* με… άρωμα Ιρλανδίας, κάθε Πέμπτη από τις 02:00 και για ένα 24ώρο, έως και τις 01/04!

Κάθε Παρασκευή | Friday Happy Hours

Η εβδομάδα φεύγει αλλά οι προσφορές* στο Casino της Stoiximan παραμένουν! Η Παρασκευή έχει LIVE CASINO και εντυπωσιακή προσφορά* στα Live Casino Roulette και Blackjack τραπέζια της Stoiximan, μέχρι τις 02/04.

Κάθε Σάββατο | Saturday Quests

Το Σαββατοκύριακο ήρθε μαζί με ακόμα μία μεγάλη προσφορά* στο Casino της Stoiximan. Συγκεκριμένα το Σάββατο είναι στο επίκεντρο το φρουτάκι “Age of the Gods: Book of Oracle” που σε ταξιδεύει στο μαντείο των Δελφών, με προσφορά* όλο το 24ώρο έως και 03/04.

Κάθε Κυριακή | Funday Sundays

Η Κυριακή είναι εδώ με εντυπωσιακή προσφορά* σε φρουτάκια της Pragmatic και με επίκεντρο το “Gates of Olympus”. Η προσφορά* ισχύει από τις 2 τα ξημερώματα κάθε Κυριακή (και για 24 ώρες) έως τις 04/04.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλες τις προσφορές* του Casino της Stoiximan!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις