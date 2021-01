«Επίθεση αλληλεγγύης» από την Stoiximan και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα»

Η Stoiximan, το brand της Kaizen Gaming, της μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως υπεύθυνο εταιρικό πολίτη σε καθιστούν οι επιλογές σου.

Η Stoixman σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισαν να μοιράσουν χαρά στα τα 27 κορίτσια που φιλοξενούνται στο Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα», στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Μέλη της οικογένειας της Stoiximan μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Ζίβκο Ζίβκοβιτς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επισκέφτηκαν τα κορίτσια που ζουν στη «Μέλισσα» και τους έδωσαν τις πιο θερμές τους ευχές για τη νέα χρονιά που ξεκίνησε, προσφέροντάς τους δώρα αλλά και πολλά χαμόγελα. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του ΠΑΟΚ και οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ακολουθώντας πιστά τα μέτρα πρόληψης κατά της νόσου COVID-19, συνομίλησαν αρκετή ώρα με τα κορίτσια, φωτογραφήθηκαν μαζί τους και τους προσέφεραν τα δώρα τους. Οι ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες ζωής που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας και έχουν επηρεάσει το σύνολο της ζωής μας, καθόρισαν και τα φετινά δώρα που προσφέρθηκαν στα κορίτσια. Η τηλεκπαίδευση που προστέθηκε στη ζωή των παιδιών τους τελευταίους εννέα μήνες έχει αλλάξει άρδην την εκπαιδευτική διαδικασία και έτσι η Stoiximan και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισαν να προσφέρουν στα παιδιά του ορφανοτροφείου τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να τα διευκολύνουν στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους. Τα δώρα αυτά έγιναν δεκτά με τρομερό ενθουσιασμό από τα κορίτσια της «Μέλισσας».

Η Stoiximan και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της χορηγικής τους συνεργασίας για μία ακόμη χρονιά συνεργάζονται σε κοινές δράσεις που προσφέρουν χαρά και ελπίδα, ακολουθώντας την στρατηγική δέσμευσή της συνεργασίας τους, να αφουγκράζονται τις ανάγκες των ανθρώπων και της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης που ζούμε, o κάθε ζωντανός οργανισμός και εταιρική οντότητα καλείται να λειτουργεί ως μέρος του κοινωνικού συνόλου και να προσφέρει σε αυτό

Ο κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, CMO της Kaizen Gaming, δήλωσε σχετικά για την «επίθεση αλληλεγγύης» από την Stoixman και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεσμευτήκαμε ότι θα εργαζόμαστε πέρα από τα στενά όρια των γηπέδων, στοχεύοντας σε ενέργειες που αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας μας και αυτό κάναμε και φέτος, προσφέροντας χαμόγελα και δώρα στα παιδιά του Ορφανοτροφείου Θηλέων «Μέλισσα». Στα παιδιά αυτά, που αποτελούν αναμφίβολά τους ήρωες της καθημερινότητας. Η Δέσμευση, η Προσφορά και η Υπευθυνότητα είναι τα στοιχεία που έφεραν την εταιρεία μας στο σημείο που βρίσκεται σήμερα και αυτά που ορίζουν όλα τα επόμενα βήματά μας».

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 800 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 260 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, την Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 35.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποιησης της, ενώ με την πρωτοβουλία «Try This At Home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας επισκεφθείτε το www.kaizengaming.com.

Για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας επισκεφθείτε το www.iroes.gr ενώ για τη δράση Try This At Home μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://braingain.stoiximan.gr/