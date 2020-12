Το Christmas Calendar ήρθε στη Stoiximan και κρύβει μία ξεχωριστή προσφορά* κάθε μέρα έως και τις 3/1

Ο Άγιος Βασίλης τα φετινά Χριστούγεννα ήρθε νωρίτερα! Η Stoiximan έχει για σένα μοναδικές εκπλήξεις κάθε μέρα μέχρι της 3 Ιανουαρίου μέσω του Christmas Calendar.

Κάθε χρόνο στη Stoiximan, ο Άγιος Βασίλης έρχεται νωρίς και μοιράζει δώρα με το Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο προσφορών* του! Καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου περιμένει καθημερινά τους παίκτες μία νέα, συναρπαστική προσφορά*. Οι προσφορές για Καζίνο, Live Καζίνο, αθλητικά στοιχήματα και Virtuals είναι μερικές από τις εκπλήξεις που θα αποκαλύπτονται κάθε μέρα μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου.

Χριστουγεννιάτικες Προσφορές στο Καζίνο

Η Stoiximan βάζει τα γιορτινά της και σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις στα αγαπημένα σου slots, ζωντανά τραπέζια και game shows! Το Christmas Calendar θα διατηρήσει το ενδιαφέρον σου αμείωτο, δίνοντάς σου την ευκαιρία να απολαύσεις μια σειρά από διαφορετικές προσφορές* για πολλούς δημοφιλείς παρόχους και τίτλους, όπως τα Sweet Bonanza Xmas, Dream Catcher, Monopoly, Crazy Time, Deal or no Deal, Mega Ball, Football Studio, Lighting Dice και άλλα. Σε αντίθεση με άλλες προσφορές που τρέχουν κατά διαστήματα όλον τον χρόνο, οι χριστουγεννιάτικες προσφορές* βρίσκονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε μέρα από το ημερολόγιο και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κουλοχέρηδες και παιχνίδια με εορταστική θεματική.

Δημοφιλή Χριστουγεννιάτικα Φρουτάκια και Παιχνίδια

Είναι Χριστούγεννα όλο τον χρόνο στο Καζίνο της Stoiximan με τη μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών με θέμα τα Χριστούγεννα που μπορείς να απολαύσεις. Θες να δεις μερικά παραδείγματα; Τα Secrets of Christmas, να πραγματικά «μαγικό» slot από τη Netent, που θα σε βάλει σίγουρα στο πνεύμα των γιορτών. Καμπανάκια, αρκουδάκια, δώρα, γάλα και μπισκότα και άλλα Χριστουγεννιάτικα αντικείμενα εμφανίζονται στην οθόνη σου. Ακόμη θα βρεις το Flowers Christmas Edition. Η Χριστουγεννιάτικη έκδοση αυτού του δημοφιλούς slot διαθέτει 30 τρόπους να κερδίσει κανείς, διπλά σύμβολα, μπαλαντέρ και γρήγορες περιστροφές. Επίσης υπάρχει το Fruit Shop Christmas Edition, μία άλλη γιορτινή παραλλαγή ενός ευρέως δημοφιλούς κουλοχέρη από τη Netent.

Χριστουγεννιάτικες Προσφορές* στο Στοίχημα

Φυσικά, οι προσφορές* στο Στοίχημα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το ημερολόγιο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς το ημερολόγιο καθημερινά για να δεις την αντίστοιχη προσφορά* που θα μπορούσε να σχετίζεται με το Στοίχημα ή τα Virtuals, προσφέροντάς σου μια ολοκληρωμένη εμπειρία παιχνιδιού και στην περίοδο των γιορτών!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

MONOPOLY © 1935, 2020 Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

Deal or No Deal TM & © 2002, 2020 Endemol Shine IP B.V