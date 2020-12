Stoiximan: Το Christmas Calendar ήρθε με μία ξεχωριστή προσφορά* κάθε μέρα

Ο Δεκέμβριος έχει μπει πλέον για τα καλά και η Stoiximan σε βάζει στο κλίμα των Χριστουγέννων κάνοντας το παιχνίδι σου καλύτερο με το Christmas Calendar!

Η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές έχει αρχίσει, ωστόσο η αναμονή γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Πώς; Με το Christmas Calendar της Stoiximan, το οποίο περιλαμβάνει μία ξεχωριστή προσφορά* κάθε μέρα έως και τις 3 Ιανουαρίου!

Σούπερ εκπλήξεις σε συναρπαστικά φρουτάκια και game shows, από κορυφαίους παρόχους όπως τα Sweet Bonanza Xmas, Dream Catcher, Monopoly Live, Deal or no Deal, Mega Ball, Christmas Carol Megaways, Santa vs Rudolf, κ.α., στα εντυπωσιακά Live τραπέζια όπως τα Stoiximan Roulette & Cashback BlackJack, αλλά και σε Στοίχημα & Virtuals, σε περιμένουν για να τις ανακαλύψεις στη Stoiximan.

Η διασκέδαση λοιπόν απογειώνεται και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς το ημερολόγιο καθημερινά για να δεις την αντίστοιχη προσφορά*.

Η πρώτη μέρα μάλιστα του Christmas Calendar είναι άκρως εντυπωσιακή καθώς επιφυλάσσει μία σούπερ έκπληξη στο Casino εντελώς δωρεάν* για όλα τα μέλη της Stoiximan όλη τη Δευτέρα 7/12!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις