Μη χάνεις ούτε ευρώ παραπάνω: Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις πώς να παίξεις στοίχημα σαν πρωταθλητής;

Δύο πράγματα είναι σίγουρο ότι δε θα μας εγκαταλείψουν μέσα στο 2020 και το 2021: η πανδημία και το λατρεμένο μας στοίχημα. Γι' αυτό, πρέπει να μάθουμε να παίζουμε σαν πρωταθλητές, και στην championsbet μπορείς να βρεις τις καλύτερες αποδόσεις σε πληθώρα στοιχηματικών επιλογών.

Τα πρωταθλήματα μπορεί να βρίσκονται ακόμα σε διακοπή, η στοιχηματική δράση ωστόσο δεν σταματάει ποτέ. Το πρόγραμμα του Nations League άλλωστε είναι γεμάτο και αυτή την εβδομάδα και στην www.Championsbet.gr μπορεί να βρει κανείς πληθώρα επιλογών και τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Ακόμη θα βρει επιλεγμένους αγώνες που προσφέρονται με 0% γκανιότα* στην αγορά του τελικού αποτελέσματος έως την έναρξη του αγώνα καθημερινά, με την δυνατότητα όχι απλά cash out αλλά από εδώ και στο εξής και αυτόματο cash out.



Ολοταχώς για άνοδο η Ελλάδα



Φυσικά στο κουπόνι ξεχωρίζει ο αγώνας της Εθνικής μας ομάδας, που παίζει την άνοδό της στη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στους Σλοβένους (18/11, 21:45) στη Ριζούπολη. Η «γαλανόλευκη» θέλει να δώσει συνέχεια στα τελευταία θετικά αποτελέσματα και με οδηγό τις καλές εμφανίσεις απέναντι σε Κύπρο και Μολδαβία, να πάρει την πρωτιά του ομίλου της κόντρα σε έναν αντίπαλο που είναι απόλυτα στα μέτρα της. Η νίκη της Ελλάδας στην www.championsbet.gr προσφέρεται στο 1,82.



Χτυπημένοι από κορωνοϊό οι Ουκρανοί



Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο 4ος όμιλος της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Μπορεί τα φώτα να πέφτουν δικαιολογημένα στην τιτανομαχία των Ισπανών με τη Γερμανία, ωστόσο επίσης ενδιαφέρον έχει και το άλλο ματς του ομίλου ανάμεσα σε Ελβετίας και Ουκρανία (17/11, 21:45) που παλεύουν για την τελευταία θέση και τον υποβιβασμό. Οι Ουκρανοί ωστόσο ταξίδεψαν στη Λουκέρνη με πολλά προβλήματα έχοντας επτά παίκτες με κορωνοϊό και κάποιες ακόμα απουσίες, που τους καθιστούν αυτομάτως μεγάλο αουτσάιντερ του αγώνα. Η νίκη της Ελβετίας στο 1,68 από την www.Championsbet.gr.



Οι Σκωτσέζοι... διώχνουν τον προπονητή του Ισραήλ



Στη 2η κατηγορία του Nations League και τον 2ο όμιλο, η Σκωτία που παλεύει για την άνοδό της, δοκιμάζεται στην έδρα του προτελευταίου Ισραήλ (18/11, 21:45), το οποίο κινδυνεύει με υποβιβασμό. Μετά και την τελευταία ήττα από την Τσεχία, ο Αυστριακός τεχνικός των Ισραηλινών, Ροτενστάινερ φαίνεται να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου και το παιχνίδι με τους Σκωτσέζους αναμένεται να αποτελέσει το «κύκνειο άσμα» του. Σε απόδοση αουτσίαντερ στην www.Championsbet.gr η νίκη των φιλοξενούμενων, στο 2,70.



Σπουδαίες αναμετρήσεις στη Euroleague



Εκτός από την τελευταία αγωνιστική του Nations League βέβαια, στο στοιχηματικό κουπόνι της εβδομάδας υπάρχει και η πάντα... αγαπημένη Ευρωλίγκα και δη με διπλή αγωνιστική, η λεγόμενη "διαβολοβδομάδα". Κι αν οι αγώνας του Ολυμπιακού αναβλήθηκαν λόγω των κρουσμάτων κορωνοϊού, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια την Τρίτη (17/11, 22:00). Οι "πράσινοι" ψάχνουν εναγωνίως την επιστροφή τους στις νίκες για να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις και η νίκη τους προσφέρεται στο 2,90 από την www.Championsbet.gr. Δύο ημέρες αργότερα οι έξι πρωταθλητές Ευρώπης δίνουν και δεύτερο παιχνίδι στην Ιβηρική κόντρα στη Μπασκόνια με το διπλό στο 2,43.



Casino στην Championsbet



Ακόμη όμως στην www.Championsbet.gr μπορεί κανείς να ταξιδέψει και στον μαγικό κόσμο του casino με ένα άκρως ανταγωνιστικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα θα βρει πάνω από 500 παιχνίδια με μία μεγάλα γκάμα σε φρουτάκια, επιτραπέζια παιχνίδια, video poker, κίνο κ.α



Παίζουμε νόμιμα και υπεύθυνα με αποδόσεις υψηλών προδιαγραφών, cash out αλλά και αυτόματο cash out, στην εταιρεία των πρωταθλητών www.ChampionsBet.gr.