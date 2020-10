Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Kaizen Gaming στα Sports Marketing Awards 2020

Με εννιά βραβεία επέστρεψε η Kaizen Gaming, η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα, φτάνοντας στην κορυφή της διοργάνωσης των Sports Marketing Awards 2020 που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από την Boussias Communications, σε μια πρωτοβουλία για την ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού και του αθλητικού marketing.

Τα επιχειρηματικά βραβεία και η τελετή απονομής έλαβε χώρα την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου συγκεντρώνοντας πλήθος συμμετοχών με τις φετινές υποψηφιότητες να ξεπερνούν κάθε προσδοκία -λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας- επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού. Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 32 υψηλόβαθμα στελέχη του χώρου με Πρόεδρο τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια.

Η Kaizen Gaming βρέθηκε υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες, αποσπώντας τελικά εννιά βραβεία αφού κατάφερε να αναδειχθεί με μια από τις τρεις κορυφαίες διακρίσεις της διοργάνωσης, αυτού του Sports Brand of the Year, αυξάνοντας κατά τρία επιπλέον τον αριθμό των βραβείων σε σχέση με την περσινή της συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, η Kaizen Gaming, με το brand Stoiximan απέσπασε:

GOLD στην κατηγορία Best Sports-related Content during the Coronavirus pandemic για την Υπεύθυνη Επικοινωνία

GOLD στην κατηγορία Best Use of Influencer Marketing με την καμπάνια #FootballAgain: Εl Sombrero VS Nikolas Raptis by Stoiximan

GOLD στην κατηγορία Best Content Marketing in Digital Media για τις καμπάνιες #ΜίαΟμάδα, Stay Home Athletes, Nikolas Raptis Vs. El Sobrero

GOLD στην κατηγορία Best Special Edition / Long Form Content during the Coronavirus pandemic για το τηλεοπτικό σποτ «Μία Ομάδα»

GOLD στην κατηγορία Best Corporate Website/e-shop για το επαναλανσάρισμα της ιστοσελίδα Iroes.gr

GOLD στην κατηγορία Best Use of Video για το τηλεοπτικό σποτ Μία Ομάδα TVC

SILVER στην κατηγορία Best CSR Campaign/Activity για τη δράση «Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν από το Σπίτι»