Δοκιμασία για τη Μάντσεστερ Σίτι μέσα στη σκληροτράχηλη Γουλβς

Πέρσι οι γηπεδούχοι κέρδισαν και στα δύο παιχνίδια τη λαμπερή Σίτυ πληρώνοντας διπλό του 20,00 και άσο του 7,00. Αμφότερες κυνηγούν ρεκόρ στο σημερινό παιχνίδι, ενώ ανάλογες με τις περσινές είναι οι προσφερόμενες αποδόσεις.

Οι γηπεδούχοι επιζητούν τη νίκη υπ αριθμόν 2.000 και δεν έχουν χάσει στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν τα τελευταία 10 χρόνια. Εννέα σερί νίκες σε ματς πρεμιέρας μετρά η Σίτυ.

Τέταρτη χρονιά στον πάγκο για τον προπονητή Νούνο Εσπίριτο που ανανέωσε τη συνεργασία με τη Γουλβς έως το 2023. Εχασε τον Ζότα που έφυγε για τη Λίβερπουλ κι έχει ένα ρόστερ με μόλις 21 ποδοσφαιριστές. Στην πρεμιέρα κέρδισε 2-0 μέσα στη Σέφιλντ, σκοράροντας στην αρχή του ματς (3ο και 6ο λεπτό) και το σκορ παρέμεινε ως τελικό, καθώς χάθηκαν πολλές ευκαιρίες. Σημαντικότερες αυτές της Γουλβς.

Στα τελευταία 15 παιχνίδια της Γουλβς για όλες τις διοργανώσεις καταμετρούνται 14/15 Under και 13/15 No Goal. Για το πρωτάθλημα έχει 10/11 Under και 7/7 No Goal (4-2-1) σε εντός έδρας αγώνες. Αξιο αναφοράς, ο Αντάμα Τραορέ, που θα παίξει στο δεξί άκρο της επίθεσης, σκόραρε πέρσι τα δύο γκολ της Γουλβς στο 0-2 μέσα στο Μάντσεστερ και ένα γκολ σημείωσε στο εντός έδρας 3-2 του δευτέρου γύρου. Συνολικά πέτυχε 4 γκολ στο πρωτάθλημα, τα 3 σε βάρος της Σίτυ! Να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή προσφέρεται στο 6,75.

Τελευταία σεζόν συμβολαίου του Γκουαρντίολα, με τη Σίτυ να έρχεται από μια κακή σεζόν για τα δεδομένα της. Το μόνο θετικό είναι ότι κέρδισε την προσφυγή στο CAS και δεν ισχύει η ποινή αποκλεισμού από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξεκινά σήμερα τις υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν, έχοντας 3 αγώνες σε 7 μέρες. Τρία εύκολα παιχνίδια, με το σημερινό να έχει αρκετή δυσκολία. Η Σίτυ δεν έχει φέρει ισοπαλία στα τελευταία 24 παιχνίδια της (17-0-7), μέσα-έξω, σε όλες τις διοργανώσεις. Μετρά 9/10 Over 2,5 στην Πρέμιερ και έκλεισε την περσινή σεζόν με 5/5 και 21-1 τέρματα. Σκόραρε μόνο η μια ομάδα σε 13/15 τελευταία ματς της (11-0-4) στην Πρέμιερ.

Στατιστικά πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, δεν είναι απίθανη η υπερτιμημένη ισοπαλία.

215. ΓΟΥΛΒΣ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. Χ 5,20