Κέρδισε… από την παραλία 818.665€ με μόλις 0,20€ στο μεγαλύτερο Jackpot της Stoiximan!

Τι μπορείς να κάνεις μία καλοκαιρινή Κυριακή από την παραλία; Να διαλύσεις κάθε ρεκόρ Jackpot στη Stoiximan, όπως συνέβη σε ένα υπερτυχερό μέλος της!

Το σκηνικό άκρως καλοκαιρινό. Κυριακή μεσημέρι, ζέστη, παραλία, νησί. Για την ακρίβεια η πανέμορφη Κρήτη. Πίνεις τον καφέ σου, πιάνεις το κινητό σου μπαίνεις στο Instagram, ανοίγεις ένα story της Stoiximan και μετά από λίγο βλέπεις στην οθόνη του ότι έχεις κερδίσει 818.665€! Μοιάζει απίστευτο αλλά έγινε η… επική πραγματικότητα για ένα μέλος της Stoiximan την Κυριακή (26/07) που είδε με φοβερό τρόπο τι ακριβώς σημαίνει το “όπου κι αν είσαι, είναι και το Casino σου”.

Ο 30χρονος υπερτυχερός, ζει στην Κρήτη από μικρό παιδί, και δουλεύει στο χώρο της εστίασης το καλοκαίρι και σε κατασκευές τον χειμώνα. Την Κυριακή το μεσημέρι βρισκόταν στην παραλία πίνοντας τον καφέ του, όταν αποφάσισε να χαζέψει στο Instagram. Εκεί είδε ένα story που ανέβασε η Stoiximan για την τελευταία αγωνιστική της Premier League, το άνοιξε, έκανε log-in και έπαιξε κάποια παιχνίδια.

Έχοντας αφήσει ένα υπόλοιπο 4 ευρώ, αποφάσισε να μπει και στο Casino της Stoiximan για να παίξει για πρώτη φορά σε Jackpot Slots. Συνηθίζει να παίζει στη Stoiximan από την εφαρμογή του κινητού, απολαμβάνοντας όλες τις δυνατότητες της κορυφαίας εταιρείας* για Στοίχημα και Καζίνο από κινητό, αποφασίζοντας αυτή τη φορά να δοκιμάσει τα φρουτάκια Jackpot και συγκεκριμένα το “Age of the Gods Norse King of Asgard”.

Στο τρίτο μόλις πάτημα και με ποντάρισμα μόλις 0,20€, είδε στην οθόνη του να κερδίζει 818.665,65€, το μεγαλύτερο Jackpot στην ιστορία της Stoiximan! Το… σοκ ήταν τόσο μεγάλο που όχι μόνο δεν πίστεψε ότι κέρδισε, αλλά κάλεσε το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Stoiximan για να δει αν όντως ισχύει το Jackpot. H επιβεβαίωση φυσικά ήταν άμεση και καθολική και τότε κατάλαβε τι είχε συμβεί, μετά την απόφαση να κάνει swipe up σε ένα Instagram Story της Stoiximan!

Σε επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα (27/07) με την ομάδα της Stoiximan, αφού ανέφερε όλα τα παραπάνω, αποκάλυψε ότι θα κάνει αρχικά ένα ταξίδι με την οικογένειά του, έχοντας πλέον μεγαλύτερη άνεση. Όσο για το αν θα κάνει ένα δώρο στον εαυτό του; Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σκοπεύει να αγοράσει ένα ωραίο και ακριβό αμάξι. Και όλα αυτά ξεκίνησαν… από το κινητό, ένα καλοκαιρινό μεσημέρι σε μία παραλία της Κρήτης!

Τα Jackpot Slots της Stoiximan βρίσκονται στις ενότητες CASINO και VEGAS.

*Σύμφωνα με τα EGR Awards 2019.