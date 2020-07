Νέα Εταιρική Ονομασία για την κορυφαία GameTech εταιρεία

Και το όνομα αυτής Kaizen Gaming. Αυτή είναι από σήμερα η νέα ονομασία της εταιρείας που είναι γνωστή από τη δραστηριοποίησή της μέσω των brands Stoiximan στην Ελλάδα και στην Κύπρο και Betano σε Γερμανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Βραζιλία.

Η Kaizen αποτελεί την κορυφαία GameTech εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, ενώ η πρόσφατη δραστηριοποίηση της στη Βραζιλία σηματοδοτεί το άνοιγμα της και στην αγορά της Νότιας Αμερικής.

Επενδύοντας στην τεχνολογία και τον άνθρωπο, κατάφερε να επταπλασιάσει το δυναμικό της μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 700 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 230 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας. Με μέσο όρο ηλικίας τα 32 έτη και την καινοτομία στο επίκεντρο, η Kaizen είναι ένας ζωντανός, νεανικός οργανισμός που αναπτύσσεται διαρκώς. Διατηρώντας τη βάση της στην Ελλάδα και επεκτείνοντας το επιτυχημένο επιχειρηματικό της μοντέλο στο εξωτερικό, η εταιρεία έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, με κυριότερη την ανάδειξή της ως «Best Mobile Operator» για το 2019 στα EGR awards, αλλά και τη διάκρισή της ως «Rising Star in Sports Betting» στα αντίστοιχα βραβεία του SBC.

Η επιλογή του νέου εταιρικού ονόματος δεν έγινε τυχαία. Κaizen σημαίνει διαρκής βελτίωση, μια διαδικασία που εκφράζει τον οργανισμό στο σύνολό του από το ξεκίνημά του. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, η Kaizen αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν μια υψηλού επιπέδου και υπεύθυνη εμπειρία σε όλους όσους την εμπιστεύονται για την ψυχαγωγία τους. Παράλληλα, η Κaizen είναι πρωτοπόρος του κλάδου και στο κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής σε ενέργειες που απλώνονται σε ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών εταίρων. Ταυτόχρονα αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών στηρίζοντας συλλόγους, αθλητές και ομοσπονδίες σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Με αφορμή το νέο όνομα της εταιρείας ο co-founder και CEO της Kaizen Gaming κ. Γιώργος Δασκαλάκης σημείωσε: «Είναι μία μεγάλη στιγμή για εμάς και τους ανθρώπους μας. Ξεκινήσαμε σε δύσκολους καιρούς αλλά με ισχυρή βάση, αναπτυχθήκαμε στην κρίση, αποδείξαμε ότι αγαπάμε τις προκλήσεις, φτάσαμε στο σήμερα σαν Μία Ομάδα. Από αυτή τη στιγμή το όνομα Kaizen ενώνει την πορεία μας μέχρι σήμερα με τα στοιχεία που μας έφεραν εδώ και θα σηματοδοτήσουν τα επόμενά μας βήματα: Άνθρωπος, Τεχνολογία, Ψυχαγωγία, Υπευθυνότητα, Διεθνής Ανταγωνιστικότητα, Αθλητισμός, Δέσμευση και Προσφορά. Απασχολούμε νέους ανθρώπους, τους δίνουμε ευκαιρίες να εξελιχθούν και προσφέρουμε

ευκαιρίες επιστροφής στα ταλέντα που έχουν φύγει στο εξωτερικό ανατρέποντας στην πράξη το brain drain. Στηριζόμαστε στο ταλέντο και το πάθος τους. Επενδύουμε στην «made in Greece» καινοτομία, αναπτύσσουμε προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να οργανώσουν τα δεδομένα με ταχύτητα και ακρίβεια, απελευθερώνοντας το χρόνο των ανθρώπων μας για να κάνουν πιο ποιοτική και δημιουργική δουλειά. Αναπτυσσόμαστε σε αγορές του εξωτερικού, παραμένουμε στην Ελλάδα. Βελτιωνόμαστε διαρκώς, μαθαίνουμε κάθε στιγμή. Αυτή είναι η KΑΙΖΕΝ».

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 700 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 230 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, την Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 30.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της, ενώ με την πρωτοβουλία «Try This At Home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain. Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας επισκεφθείτε το www.kaizengaming.com. Για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας επισκεφθείτε το www.iroes.gr ενώ για τη δράση Try This At Home μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://braingain.stoiximan.gr/

Περισσότερες Πληροφορίες:

Αγγελική Παπαδοπούλου

Corporate Affairs Director Kaizen Gaming

Mob: +30 6951921674

E-mail: a.papadopoulou@kaizengaming.com