Η πρόσφατη καλή φόρμα της Βόλφσμπουργκ εκτόξευσε τις αποδόσεις της Μάλμε

Σε φάση προετοιμασίας βρίσκονται όλες οι σκανδιναβικές ομάδες αυτή την εποχή, αλλά η Μάλμε έδειξε καλά στοιχεία στην ήττα με 2-1 στη Γερμανία. Η Βόλφσμπουργκ τρέχει ένα αήττητο σερί (4-1-0) μέσα στον μήνα.

Ο άσος των γηπεδούχων άνοιξε στο 2,80 κι έχει σκαρφαλώσει στο 3,60, με το διπλό να είναι ξεκάθαρο φαβορί.

Ικανοποιητικές πρέπει να θεωρούνται για το παιχνίδι που αναμένεται οι αποδόσεις τόσο του 1,70 στο Goal όσο και το 1,85 στο Over. Η Μάλμε μετρά 6/7 over σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και η Βόλφσμπουργκ 9/11 Goal στο Γιουρόπα Λιγκ και 6/7 Over 2,5 (τα 5/7 Goal&Over 2,5 ) στα επίσημα παιχνίδια της μέσα στο 2020.

Οι Σουηδοί, δεν έχουν επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους αλλά στο γήπεδό τους είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Στα τελευταία 16 εντός έδρας παιχνίδια τους στη διοργάνωση έχουν μόλις μια ήττα από την Τσέλσι. Συμπλήρωσαν δύο χρόνια αήττητοι εντός έδρας (6-1-0) για τον θεσμό με 6/7 ματς να ξεπερνά το σκορ το όριο των 2,5 τερμάτων.

Αήττητη παραμένει η Βόλφσμουργκ σε 8 εκτός έδρας παιχνίδια της για τον θεσμό (4-4-0) και το σημερινό ζητούμενο είναι η πρόκριση. Αγωνιστικά, μαζεύτηκαν πολλές απουσίες στην άμυνά της και δύσκολα θα κρατήσει το μηδέν.

Η Μάλμε για να ελπίζει πρέπει να σκοράρει και μοιάζει δύσκολο να μη δεχθεί γκολ από τη φορμαρισμένη Βόλφσμπουργκ. Το συνδυαστικό Goal&Over 2,5 παίζεται σε τιμές γύρω στο 2,20.

933. ΜΑΛΜΕ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ Goal&Over 2,5 2,20