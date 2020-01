Προγνωστικά Στοιχήματος: Επιστρέφουν στην δράση Bundesliga και Ligue 1

Το ανανεωμένο Kingbet.net είναι εδώ! Με τις καλύτερες στοιχηματικές αναλύσεις, στατιστικά για κάθε γούστο και live στοίχημα. Ψαγμένα προγνωστικά για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, φόρμουλα 1 και όχι μόνο!

Αρκετές οι διαθέσιμες στοιχηματικές επιλογές στο Παρασκευιάτικο ποδοσφαιρικό κουπόνι, με τις πρώτες αναμετρήσεις της αγωνιστικής στις κορυφαίες κατηγορίες Γερμανίας και Γαλλίας, να τραβούν πάνω τους τα περισσότερα βλέμματα. Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο μπάσκετ, με δύο αποψινές αναμετρήσεις στο πρόγραμμα Ευρωλίγκα να ολοκληρώνουν την 22η αγωνιστική της!

Ξεκίνημα από το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, εκεί όπουη Χέρτα θα υποδεχθεί τη Σάλκε στις 21:30, στην αναμέτρηση με την οποία «ανοίγει η αυλαία» της 20ης αγωνιστικής στην Bundesliga. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από μεγάλο διπλό στην έδρα της Βολφσμπουργκ, της οποίας επικράτησαν 2-1 με αρκετή δόση τύχης, αφού οι αντίπαλοί τους «είχαν τα ηνία» στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Η Χέρτα με αυτό το τρίποντο αύξησε στους 5 τη βαθμολογική διαφορά της από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ παράλληλα αντέδρασε μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα 4-0 από την Μπάγερν, στο πρώτο της παιχνίδι μετά το πέρας της χειμερινής διακοπής. Αυτή ήταν η μοναδική ήττα για τους πρωτευουσιάνους στα 6 τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει σε επίπεδο πρωταθλήματος, έχοντας επίσης 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Όσο για τα Σάλκε, έζησε ένα εφιαλτικό βράδυ στο Μόναχο το περασμένο Σάββατο, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 6ο κιόλας λεπτό, και τελικά διασύρθηκε με 5-0. Έτσι, δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στη νίκη της με 2-0 κόντρα στην Γκλάντμπαχ, ωστόσο, με νίκη απόψε στο Βερολίνο θα επιστρέψει στην πρώτη τετράδα. Με Under ολοκληρώθηκαν οι 6 από τις 8 τελευταίες συναντήσεις μεταξύ Χέρτα και Σάλκε, No Goal οι 7 από αυτές. Επιλογή μου το Χ2 διπλή ευκαιρία σε συνδυασμό με Under 3.5, σε απόδοση 2.02.

Ένα τέταρτο αργότερα, στις 21:45, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σέντρα στο τοπικό ντέρμπι της Βρετάνης, ανάμεσα σε Ρεν και Ναντ, στην έδρα της πρώτης. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από επική πρόκριση στο Κύπελλο, για το οποίο επικράτησαν με 5-4 της Ανζέ στην παράταση, με τα το ισόπαλο 3-3 της κανονικής διάρκειας. Όσον αφορά το πρωτάθλημα τώρα, βρίσκονται μόνοι στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα πίσω μόνο από Παρί και Mαρσέιγ, ενώ έχουν 6 νίκες στις 8 τελευταίες αγωνιστικές. Επιπλέον, οι επιστροφές των βασικών Μπουριζό και Γκρενιέ θα τη δυναμώσουν κι άλλο στον χώρο του κέντρου. Πέντε βαθμούς λιγότερους έχει μαζέψει μετά το πέρας 21 αγωνιστικών η Ναντ, την περασμένη Κυριακή υπό φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα λόγο της συμπλήρωσης ενός έτους από τον άδικο χαμό του επιθετικού της Εμιλιάνο Σάλα, ηττήθηκε στην έδρα της με 1-0 από την Μπορντό. Απόψε θα παραταχθεί χωρίς το βασικό της αμυντικό δίδυμο, αφού ο Παλουά είναι τιμωρημένος και ο Ζιροτό τραυματίας. Με αμφίσκορο ολοκληρώθηκαν τα 7 από τα 9 πιο πρόσφατα ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων. Σε καλύτερη κατάσταση τον τελευταίο καιρό η Ρεν, με σημαντικότατες απουσίες η Ναντ, κάτι που με οδηγεί στον άσο, ο οποίος πληρώνει σε απόδοση 2.10.

Αναλύσεις, στατιστικά και προγνωστικά από το σημερινό πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μπορείτε να δείτε και στο Bet 10, την καθημερινή στοιχηματική εκπομπή που μεταδίδεται μέσα από το κανάλι της Kingbet στο Youtube.

Επιμέλεια: Δημήτρης Παπαδήμας