Δεν μπορεί να υποστηρίξει τόσο χαμηλές αποδόσεις η ασταθής Μονακό

Αγώνας νοκ άουτ για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Γαλλίας το Μονακό – Σεντ Ετιέν. Αμφότερες βρίσκονται πολύ μακριά από κινδύνους παραμονής, αλλά δεν δείχνουν και ικανές να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο μέσω του πρωταθλήματος.

Το Κύπελλο μπορεί να αποτελέσει διέξοδο και για τις δύο και μαζί με το Νις – Λυών της Πέμπτης, η μεταξύ τους αναμέτρηση, είναι τα πιο σπουδαία παιχνίδια σε αυτή τη φάση του θεσμού.

Φέτος και οι δύο παρουσιάζουν ένα στατιστικό κενό με την πορεία τους, σχεδόν από την αρχή του πρωταθλήματος. Η Μονακό δεν έχει «Χ» στα τελευταία 12 εντός (8-0-4) και, αντίστοιχα, η Σεντ Ετιέν μετρά 4-0-6 στα εκτός έδρας ματς του Σαμπιονά και 5-0-7 στο σύνολο των φετινών εκτός έδρας αγώνων της.

Τα 7 σερί Over 2,5 της Μονακό (τα 4 τελευταία και Over 3,5) και τα 5 σερί Over 2,5 στα εκτός έδρας της Σεντ Ετιέν πιέζουν πολύ τις τιμές του υψηλού αριθμού τερμάτων. Το Over 2,5 προσφέρεται και κάτω από 1,60. Εξίσου πολύ χαμηλές είναι και η αποδόσεις του άσου. Μια ομάδα με την αστάθεια της Μονακό δεν μπορεί να υποστηρίξει αποδόσεις του 1,70 και μάλιστα κόντρα σε μια ικανή αντίπαλο. Η Σεντ Ετιέν, μετά την επιστροφή του Καζρί απόκτησε και πάλι φαντασία στο παιχνίδι της. Μορένο και Πιέλ αναμένεται να κάνουν κάποιες αλλαγές φρεσκαρίσματος.

Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο της Μονακό. Το στατιστικό κενό της ισοπαλίας, αν σήμερα διορθώσει, θα πληρώσει μια μεγάλη τιμή στο «Χ».

672. ΜΟΝΑΚΟ – ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ Χ 4,10