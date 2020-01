Φορμαρισμένες επιθέσεις υπόσχονται γκολ και θέαμα στο «Τζουζέπε Μεάτσα»

Ιντερ και Αταλάντα είναι αυτή τη στιγμή δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στο Καμπιονάτο. Συγκρούονται η 3η με την 1η επίθεση της κατηγορίας, με τους φιλοξενούμενους να έρχονται από δύο «πεντάρες».

Αμφότερες προσφέρουν υψηλής ποιότητας θέαμα στα παιχνίδια τους, με σταθερότερη την Ιντερ αλλά και πάντα ικανή την Αταλάντα.

Οι φιλοξενούμενοι είναι ασταθείς στην απόδοσή τους, αλλά και μόνο ότι έχουν πετύχει 17 τέρματα στα τελευταία 5 παιχνίδια τους από τα τέλη Νοέμβρη, δείχνουν τις ικανότητές τους.

Η Ιντερ του Κόντε κατάφερε μετά από 22 χρόνια να σπάσει την κατάρα του Σάο Πάολο κερδίζοντας τη Νάπολι με 1-3, ενώ η Αταλάντα, έκλεισε την προηγούμενη χρονιά με το 5-0 επί της Μίλαν και άνοιξε το 2020 με το 5-0 επί της Πάρμα.

Επιθετικά, οι δύο αντίπαλοι δεν έχουν απουσίες και οι αποδόσεις των πολλών τερμάτων είναι χαμηλές, καθώς η Ιντερ μετρά 11/13 over και η Αταλάντα 6 συνεχόμενα over στο Καμπιονάτο. Μόλις 1,45 πληρώνει το Goal και 1,55 το Over 2,5 goal.

Μια ενδεχόμενη νίκη της Ιντερ με εκατέρωθεν σκοράρισμα προσφέρεται στο 3,40 και το ασφαλέστερο 1Χ&Goal αποδίδει το ικανοποιητικό 1,80.

588. ΙΝΤΕΡ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ 1Χ&Goal 1,80