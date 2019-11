Προγνωστικά Στοιχήματος: Για να κάνει πάλι το θαύμα της η Νιούπορτ

Το ανανεωμένο Kingbet.net είναι εδώ! Με τις καλύτερες στοιχηματικές αναλύσεις, στατιστικά για κάθε γούστο και live στοίχημα. Ψαγμένα προγνωστικά για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, φόρμουλα 1 και όχι μόνο!

Οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκαν και σιγά-σιγά επιστρέφουμε στην… κανονικότητα, με τα κορυφαία πρωταθλήματα να επιστρέφουν στη δράση, αρχής γενομένης από την Παρασκευή. Μέχρι τότε, οι επιλογές θα είναι περιορισμένες όσον αφορά τις διαθέσιμες στοιχηματικές επιλογές στο ποδοσφαιρικό κουπόνι. Ωστόσο, ξεχώρισα δύο αποψινές αναμετρήσεις, μία από το αγγλικό FA Cup και μία από τη δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας, οι οποίες προσφέρουν σημεία σε αρκετά καλές αποδόσεις.

Με νωπές της μνήμες της περσινής πορείας η Νιούπορτ

Ξεκίνημα από την αρχαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, το FA Cup της Αγγλίας, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο του γύρο. Τέσσερις επαναληπτικές αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες γι απόψε, μία από αυτές και εκείνη της Νιούπορτ Κάουντι με την Γκρίμσμπι. Αμφότερες αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της League Two (4η κατηγορία) και βρίσκονται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα μετά το πέρας 17 αγωνιστικών. Το ισόπαλο 1-1 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στην έδρα της Γκρίμσμπι οδήγησε το ζευγάρι σε δεύτερη αναμέτρηση και απόψε θα κριθεί το ποια από τις δύο θα πάρει την πρόκριση στον 2ο γύρο. Η Νιούπορτ την περασμένη Τρίτη επικράτησε με το εντυπωσιακό 7-4 της Τσέλτεναμ για το EFL Trophy, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών αναμετρήσεων χωρίς νίκη. Την… μάθαμε από την φανταστική περσινή της πορεία στη διοργάνωση, όταν κατάφερε να φτάσει μέχρι τη φάση των «16», όπου τελικά αποκλείστηκε από την μετέπειτα νταμπλούχο Αγγλίας και πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι. Οι μνήμες από τα περσινά τους κατορθώματα παραμένουν νωπές στις τάξεις της Νιούπορτ και ελπίζουν σε ανάλογη πορεία και φέτος. Αρχικά όμως θα πρέπει να ξεπεράσει απόψε στην έδρα της το εμπόδιο μιας Γκρίμσμπι, η οποία δεν έχει νίκη στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις (0-2-5). Μετά το ισόπαλο 1-1 στον πρώτο αγώνα αποχώρησε ο προπονητής της μετά από 20 μήνες στο τιμόνι της και έκτοτε η διοίκηση ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Η.. ρέντα της στο κύπελλο σε συνδυασμό με την αναταραχή που επικρατεί στους φιλοξενούμενους, με «σπρώχνουν» προς τον άσο, σε απόδοση 1.85.

Εξασφαλίζει άνοδο η Σπορτ Ρεσίφε

Ξημερώματα Πέμπτης (02:30) θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Σπορτ Ρεσίφε με την Πόντε Πρέντα για την προτελευταία αγωνιστική στη 2η κατηγορία της Βραζιλίας. Στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα και 8 βαθμούς πίσω από τη σίγουρη πρωταθλήτρια Μπραγκαντίνο οι γηπεδούχοι, εξασφαλίζουν την άνοδο αν πάρουν τουλάχιστον έναν βαθμό από το αποψινό παιχνίδι μπροστά στον κόσμο τους. Δεν τελείωσαν τη δουλειά στην έδρα της πριν τρεις μέρες όταν μετά από κακή εμφάνιση έμειναν στη «λευκή ισοπαλία» με τη Βίλα Νόβα, έχουν «χρυσή» ευκαιρία να το κάνουν απόψε κόντρα σε μια Πόντε Πρέντα που αγνοεί τη χαρά της νίκης εδώ και 9 συνεχόμενα παιχνίδια (0-6-3). Δεν βλέπω πώς μπορεί η Σπορτ Ρεσίφε να πετάξει δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ευκαιρία να εξασφαλίσει την επιστροφή της στην 1η κατηγορία της χώρας, κόντρα μάλιστα σε μια ομάδα σαφώς κατώτερης ποιότητας. Από 5 διαδοχικά Under προέρχονται οι γηπεδούχοι, από 4/5 Under οι φιλοξενούμενοι. Επιλογή μου ο άσος σε συνδυασμό με Under 3.5, σε απόδοση 2.02.

Επιμέλεια: Δημήτρης Παπαδήμας