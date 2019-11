Προγνωστικά Στοιχήματος: Δύο άσοι με combo στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών

Το ανανεωμένο Kingbet.net είναι εδώ! Με τις καλύτερες στοιχηματικές αναλύσεις, στατιστικά για κάθε γούστο και live στοίχημα. Ψαγμένα προγνωστικά για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, φόρμουλα 1 και όχι μόνο!

Με δέκα παιχνίδια ολοκληρώνεται απόψε η δράση στα προκριματικά του EURO 2020, με βαθμολογικό ενδιαφέρον όσον αφορά την πρόκριση να υπάρχει μόνο στον 5ο όμιλο.

Από αυτόν είναι και το πρώτο παιχνίδι που ξεχώρισα, αυτό ανάμεσα σε Ουαλία και Ουγγαρία, το οποίο θα ξεκινήσει στις 21:45 στο Κάρντιφ. Πρόκειται για το σημαντικότερο παιχνίδι της βραδιάς, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα τελικά, ενώ στο παιχνίδι της πρόκρισης είναι και η Σλοβακία, η οποία θα ανέβει στην 2η θέση σε περίπτωση που επικρατήσει την ίδια ώρα στην έδρα της του Αζερμπαϊτζάν και Ουαλία, Ουγγαρία μείνουν στην ισοπαλία. Οι Ουαλοί πριν τρεις μέρες πέρασαν με 2-0 από την έδρα των Αζέρων με δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο, παραμένοντας έτσι αήττητοι στα 4 τελευταία τους παιχνίδια στον όμιλο (2-2-0). Παράλληλα, στα 12 πιο πρόσφατά της επιβεβαιώθηκε το Under 3.5. Όσο για την Ουγγαρία, την Παρασκευή ηττήθηκε σε φιλικό από την Ουρουγουάη με 2-1 και απόψε θα ψάξει τη νίκη που θα την δώσει και την πρόκριση στα τελικά. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει απόψε, λογικά θα έχει και μια δεύτερη ευκαιρία να βρεθεί στα τελικά, μέσω των playoffs του Nations League. Έχει μία νίκη στα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, επίσημα και φιλικά, ενώ δεν έχει φέρει ισοπαλία στα 11 τελευταία της. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στη Βουδαπέστη οι Μαγυάροι είχαν επικρατήσει της Ουαλίας με 1-0, επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους ο πολύτιμος μέσος Τζο Άλεν. Περιμένω αρκετά ανοιχτό παιχνίδι, δίνοντας προβάδισμα στης Ουαλία λόγω έδρας. Επιλογή μου ο άσος σε συνδυασμό με Over 1.5, σε απόδοση 2.20.

Για τον 9ο όμιλο, η Σκωτία θα φιλοξενήσει στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκώβης το Καζακστάν. Αμφότερες οι ομάδες δεν έχουν καμία ελπίδα πρόκρισης και το μόνο που έχουν να σκεφτούν απόψε είναι η τιμητική 3η θέση. Οι Σκωτσέζοι προέρχονται από νίκη 2-1 στη Λευκωσία κόντρα στην Κύπρο, ενώ τον Οκτώβριο είχαν κερδίσει με περίσσια άνεση το αδύναμο Σαν Μαρίνο (6-0). Over τα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, απόψε θέλει εκδίκηση από τους Καζάκους για τη βαριά ήττα 3-0 στον πρώτο γύρο. Το Καζακστάν έχει 2 νίκες στους 8 τελευταίους αγώνες του και αυτές κόντρα στο πολύ αδύναμο Σαν Μαρίνο, μαζί με 5 ήττες και μία ισοπαλία. Με Over ολοκληρώθηκαν τα 6 από τα 9 του στον όμιλο, δέχονται γκολ σε όλα τους τα παιχνίδια, μετά από εκείνο της πρεμιέρας κόντρα στους αποψινούς τους αντιπάλους. Θα επιλέξω για στοίχημα και εδώ τον άσο σε συνδυασμό με Over 1.5, σε απόδοση 1.90.

Επιμέλεια: Δημήτρης Παπαδήμας