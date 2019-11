Προγνωστικά Στοιχήματος: Παιχνίδια χωρίς σκοπιμότητες σε Ερεβάν και Ζένιτσα

Το ανανεωμένο Kingbet.net είναι εδώ! Με τις καλύτερες στοιχηματικές αναλύσεις, στατιστικά για κάθε γούστο και live στοίχημα. Ψαγμένα προγνωστικά για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, φόρμουλα 1 και όχι μόνο!

Στην τελική τους ευθεία μπαίνουν τα προκριματικά του EURO 2020, με οχτώ αποψινές αναμετρήσεις για τους ομίλους 4,6, 10 και με την εθνική μας ομάδα να τίθεται αντιμέτωπη με την Αρμενία στο Ερεβάν.

Έχει γκολ το παιχνίδι της Ελλάδας

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σέντρα στο Ερεβάν, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αρμενία για την 9η αγωνιστική του 10ου ομίλου. Στην προτελευταία θέση με 8 βαθμούς η Ελλάδα, 2 πίσω από την 3η Αρμενία. Το… τρένο της πρόκρισης έχει ουσιαστικά χαθεί από καιρό για την εθνική μας, ωστόσο στα δύο τελευταία της παιχνίδια έδειξε σημάδια βελτίωσης, με τον Ολλανδό προπονητή της Τζον Φαν’τ Σιπ να δοκιμάζει σχήματα και πρόσωπα. Ήττα 2-0 από την Ιταλία, αλλά με αρκετά καλή εμφάνιση στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, νίκη 2-1 στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Βοσνία, μετά από 6 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς τρίποντο. Ο Ζέκα έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, με τον Μπάρκα να επιστέφει στη θέση του Διούδη, ξανακλήθηκαν οι Μαυρίας και Κούτρης, ενώ το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη αναμένεται να κάνει ο 22χρονος χαφ της Πάντερμπορν, Σεμπάστιαν Βασιλειάδης. Όσο για την Αρμενία, παρά τη συνολικά καλή της παρουσία σε αυτά τα προκριματικά, τα δύο αρνητικά αποτελέσματα του προηγούμενου μήνα ουσιαστικά της στέρησαν κάθε ελπίδα πρόκρισης στα τελικά και οδήγησαν στην αλλαγή προπονητή. Η ισοπαλία με το αδύναμο Λιχτενστάιν και η βαριά ήττα 3-0 στη Φινλανδία, την άφησαν 5 βαθμούς πίσω από την προνομιούχο 2η θέση, ενώ την τελευταία αγωνιστική έχει να παίξει στο Παλέρμο με την Ιταλία. Τον Ιούνιο η Αρμενία είχε φύγει με νίκη 3-2 από το ΟΑΚΑ, αποτέλεσμα που ουσιαστικά έφερε την απομάκρυνση του Αναστασιάδη, δεν βρίσκονται στην αποστολή των γηπεδούχων για το αποψινό παιχνίδι οι υπερπολύτιμοι Μικιταριάν και Γκαζαριάν. Περιμένω ανοιχτό παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες, επιλογή μου το Over το ποίο δίνεται στις περισσότερες στοιχηματικές σε απόδοση διπλασιασμού.

Ανοιχτό παιχνίδι στην Βοσνία

Επίσης για τον 10ο όμιλο, η 4η της βαθμολογίας Βοσνία θα υποδεχθεί την σίγουρα πρώτη Ιταλία στις 21:45. Καταδικαστική ήταν για τους γηπεδούχους η ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής στο παιχνίδι με την Ελλάδα, έμεινε στο -5 από τη δεύτερη Φινλανδία και πλέον στρέφει την προσοχή της στα playoff του Nations League. Έχει 2 νίκες και 3 ήττες στις 5 τελευταίες της αναμετρήσεις, στις οποίες εμφάνισε πολλές αμυντικές αδυναμίες. Το απόλυτο των νικών έχει κάνει στον όμιλο η Ιταλία, έχει την πολυτέλεια να κάνει δοκιμές στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ωστόσο, δεν πρόκειται να εμφανιστεί αδιάφορη, με το κίνητρο του 10 στα 10 να είναι αρκετά ισχυρό, ενώ παράλληλα θέλει να πάρει νίκες που θα βελτιώσουν το Ranking της ενόψει των μελλοντικών κληρώσεων. Over τα 7 από τα 8 της Βοσνίας στον όμιλο, Over και τα 6 της Ιταλίας. Επιλογή μου και εδώ το Over, σε απόδοση 1.97.

Αναλύσεις, στατιστικά και προγνωστικά από το σημερινό πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μπορείτε να δείτε και στο Bet 10, την καθημερινή στοιχηματική εκπομπή που μεταδίδεται μέσα από το κανάλι της Kingbet στο Youtube.

Επιμέλεια: Δημήτρης Παπαδήμας