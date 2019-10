Λα Λίγκα: σημείο πάνω από «2,60» κόντρα στην παράδοση και τη στατιστική

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, αγωνιστικά και στοιχηματικά, παιχνίδια της ημέρας στην Ισπανία είναι το Μπιλμπάο – Εσπανιόλ. Αγώνας ανάμεσα σε δύο μεγάλα «brand names» του ποδοσφαίρου της χώρας.

Υπό άλλες συνθήκες και σε διαφορετικές εποχές, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορούσε να είναι ένα ντέρμπι με φόντο την έξοδο στην Ευρώπη.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή πάντως, απέχει… έτη φωτός από αυτό. Η Μπιλμπάο «βολοδέρνει» στη μέση της βαθμολογίας, έχοντας κερδίσει μόλις 2 βαθμούς στα 5 τελευταία της παιχνίδια. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση για την Εσπανιόλ, που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού. Μάλιστα αυτή, έχει κι αγώνες για το Γιουρόπα Λιγκ, οπότε και μεγαλύτερη κούραση. Πάντως, έρχεται από 2 σερί εκτός έδρας νίκες σε Ευρώπη και πρωτάθλημα κι αυτό έχει φτιάξει κάπως την εικόνα της.

Η Μπιλμπάο δεν έχει ούτε ένα Over 2,5 σε επίσημο παιχνίδι, τη φετινή σεζόν. Σκοράρει δύσκολα, αλλά εξίσου δύσκολα τρώει και γκολ. Οι Καταλανοί από την άλλη, ναι μεν έχουν βγάλει Over, όμως το τελευταίο δικό τους σημειώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου. Έκτοτε, έδωσαν 7 επίσημα παιχνίδια, με τα 6 τελευταία να μένουν, εκτός από το Under και στο NG. Επίσης, μικρά σκορ σημειώθηκαν και στις 6 τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, μέσα-έξω. Κι όμως, ενώ όλα δείχνουν πως κι απόψε το παιχνίδι δεν θα έχει πολλά γκολ, στοιχηματικά αξίζει η κόντρα σε αυτό. Ο λόγος; Αμφότερες θα κάνουν τα πάντα για τη νίκη, γιατί πλέον δεν έχουν πολλές ευκαιρίες. Από τη στιγμή που παίζουν λίγο άναρχα κι έχουν κι αμυντικά κενά, δεν θα προκαλέσει εντύπωση το να υπάρξει μεγάλο σκορ.

919. ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΕΣΠΑΝΙΟΛ OVER 2,5 2,65