Προγνωστικά στοιχήματος: Δύο επιλογές με combo από το Champions League

Το ανανεωμένο Kingbet.net είναι εδώ! Με τις καλύτερες στοιχηματικές αναλύσεις, στατιστικά για κάθε γούστο και live στοίχημα. Ψαγμένα προγνωστικά για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, φόρμουλα 1 και όχι μόνο!

Επιστροφή στη δράση απόψε για το Champions League, το οποίο συνεχίζεται με τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής. Απόψε «ρίχνονται στη μάχη» οι ομάδες των τεσσάρων πρώτων ομίλων, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, στην προσπάθειά του να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ανοιχτό παιχνίδι με φαβορί στην Ουκρανία

Το πρώτο παιχνίδι που κέντρισε το στοιχηματικό μου ενδιαφέρον, είναι αυτό ανάμεσα σε Σαχτάρ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 19:55 στο Χάρκοβο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον 3ο όμιλο, έχοντας μαζέψει από τρεις βαθμούς, μετά από μία νίκη κόντρα στην Αταλάντα και μία ήττα από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι. Η Σαχτάρ παίζει για ακόμα μια χρονιά χωρίς αντίπαλο εντός των συνόρων, έχοντας μόνο νίκες στις 11 πρώτες αγωνιστικές του ουκρανικού πρωταθλήματος και ούσα ήδη 10 βαθμούς μπροστά από τη 2η της βαθμολογίας Ντιναμό Κιέβου. Την περασμένη Παρασκευή διέλυσε με 6-0 την Κολός σκοράροντας 5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έχοντας πετύχει έτσι από 3 γκολ και πάνω στα 5 παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα της σε επίπεδο πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ στα 5 τελευταία της παιχνίδια. Όσο για την Ντιναμό, έχει δείξει πως διαθέτει επιθετικές αρετές και σκοράρει με συνέπεια. Την περασμένη αγωνιστική του 3ου ομίλου το πάλεψε, αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-0 από τη Σίτι, ενώ προέρχεται από νίκη με 4-2 στην έδρα της Γκόριτσα, η οποία την ανέβασε στην κορυφή του κροατικού πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι που πέτυχε χατ-τρικ ο φορμαρισμένος εξτρέμ Όρσιτς. Over τα 10 από τα 13 φετινά παιχνίδια της Σαχτάρ πο έχει μόλις μία ήττα ως τώρα, ενώ έχει και 7/8 Over στα πιο πρόσφατα παιχνίδια της για το Champions League. Θα επιλέξω τον άσο σε συνδυασμό με Over, συνδυασμός που δίνεται σε απόδοση κοντά στο 2.50 στις περισσότερες στοιχηματικές.

Παιχνίδι με «πρέπει» για τη Ρεάλ στην Πόλη

Σχεδόν δύο ώρες αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης θα δοκιμαστεί στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Γαλατασαράι, για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης. Μόνο πειστική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η εικόνα της «Βασίλισσας» στο ξεκίνημα της σεζόν, βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου της μετά την ήττα από την Παρί και το ισόπαλο 2-2 με την Μπριζ στο «Μπερναμπέου», ενώ το Σάββατο ήρθε και η πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, 1-0 στην έδρα της νεοφώτιστης Μαγιόρκα. Σε αυτό το παιχνίδι ο Ζιντάν άφησε εκτός αρκετούς από τους βασικούς του για να τους έχει φρέσκους για την αποψινή αναμέτρηση, η οποία έιναι καθοριστική για τη συνέχεια της Ρεάλ στη διοργάνωση. Ούτε η Γαλατά βρίσκεται στα καλύτερά της, αφού έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία της 6 παιχνίδια, αυτή της περασμένη Παρασκευής κόντρα στη Σίβασπορ. Επικράτησε με 3-2, αλλά δυσκολεύτηκε, παρά το γεγονός ωπς προηγήθηκε με 2-0 και έπαιζε με παίκτη περισσότερο από το 48’. Έχει σκοράρει μόλις ένα γκολ στα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, ενώ πέτυχε πάνω από ένα γκολ σε 90λεπτο για δεύτερη φορά στα 11 επίσημα που έχει δώσει ως τώρα. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Ρανταμέλ Φαλκάο, για μια Γαλατασαράι που έχει μόλις μία νίκη στα 17 τελευταία της ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η Ρεάλ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, έχει χάσει ήδη πολύ έδαφος στον όμιλο και κόντρα σε μια Γαλατά που δεν πείθει, μπορεί να πάρει το πολυπόθητο τρίποντο. Επιλογή μου το διπλό σε συνδυασμό με Under 4.5, σε απόδοση διπλασιασμού.

Αναλύσεις, στατιστικά και προγνωστικά από το σημερινό πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μπορείτε να δείτε και στο Bet 10, την καθημερινή στοιχηματική εκπομπή που μεταδίδεται μέσα από το κανάλι της Kingbet στο Youtube.

Επιμέλεια: Δημήτρης Παπαδήμας