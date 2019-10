Προγνωστικά στοιχήματος: Μονόπλευρο το κίνητρο στο ΟΑΚΑ

Το ανανεωμένο Kingbet.net είναι εδώ! Με τις καλύτερες στοιχηματικές αναλύσεις, στατιστικά για κάθε γούστο και live στοίχημα. Ψαγμένα προγνωστικά για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, φόρμουλα 1 και όχι μόνο!

Δράσης συνέχεια προκριματικά του EURO 2020, με την προτελευταία ημέρα τους στη διεθνή διακοπή του Οκτωβρίου. Εννιά είναι οι αναμετρήσεις της διοργάνωσης που περιλαμβάνονται στο σημερινό ποδοσφαιρικό κουπόνι, με εκείνο της εθνικής μας κόντρα στη Βοσνία στο ΟΑΚΑ να είναι ένα από αυτά.

Για την πρόκριση η Βοσνία, «πειράματα» η Ελλάδα

Στις 21:45 η σέντρα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου, με την εθνική μας να έχει σταθεί πολύ καλά στη Ρώμη κόντρα στην Ιταλία τρεις μέρες πριν, αλλά τελικά να γνωρίζει την τέταρτη ήττα της σε αυτά τα προκριματικά, με δύο γκολ των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό ήταν το έκτο συνεχόμενο παιχνίδι για την εθνική μα χωρίς νίκη, έχοντας να πάρουμε τρίποντο από το ματς της πρεμιέρας στο Λιχτενστάιν. Όσο για τη Βοσνία, έρχεται στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία μετά από το επιβλητικό 4-1 κόντρα στη δεύτερη του ομίλου Φινλανδία, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πολύ ανώτερη από τους αντιπάλους της και δικαίως ξαναμπήκε με φόρα στο κυνήγι της πρόκρισης. Πλέον βρίσκεται στο -2 από τους Σκανδιναβούς και απόψε θέλει τη νίκη, η οποία μπορεί να την ανεβάσει στην πρώτη δυάδα. Η αναμέτρηση του πρώτου μεταξύ των δύο ομάδων ολοκληρώθηκε ισόπαλη 2-2, με τους Βόσνιους να προηγούνται 2-0 και την εθνική μας να αντιδρά και να ισοφαρίζει με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, μετά και την αποβολή του Πιάνιτς. Το βαθμολογικό κίνητρο στη σημερινή αναμέτρηση είναι μονόπλευρο, με τη Βοσνία να «καίγεται» για το τρίποντο και την εθνική μας να έχει χάσει το «τρένο» της πρόκρισης και να αρκείται σε πειραματισμούς σε πρόσωπα και συστήματα. Το διπλό δίνεται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές στις στοιχηματικές (2.20 μ.ο.) και θα το στηρίξω.

«Παίζει τα ρέστα της» η Ελβετία

Το δεύτερο παιχνίδι που ξεχώρισα, είναι αυτό ανάμεσα σε Ελβετία και Ιρλανδία για τον 4ο όμιλο, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα της πρώτης. Οι Ιρλανδοί ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου με τους Δανούς (12β.), ενώ οι Ελβετοί βρίσκονται στην 3η θέση, 5 βαθμούς πίσω και έχοντας δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο. Οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν με 1-0 στο ντέρμπι με τη Δανία πριν τρεις μέρες, παρά την καλή εμφάνιση που πραγματοποίησαν και απόψε οφείλουν να κερδίσουν για να παραμείνουν σε «απόσταση αναπνοής» από τους δύο πρώτους. Η Ιρλανδία «στραβοπάτησε» στη Γεωργία μένοντας στη «λευκή ισοπαλία», σε ένα παιχνίδι που δημιούργησε λίγες φάσεις και δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης. Βασίζεται στην καλή της αμυντική λειτουργία και αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στο σκοράρισμα, κάτι που φαίνεται από τα 6 γκολ υπέρ και τα μόλις 2 κατά, που έχει στα 6 παιχνίδια που έχει δώσει στον όμιλο. Under κα τα 6 παιχνίδια της Ιρλανδίας στον όμιλο, Under και τα 3 από τα 4 πιο πρόσφατα της Ελβετίας, η οποία απόψε παίζει το τελευταίο της χαρτί για την πρόκριση, Επιλογή μου ο άσος σε συνδυασμό με Under, σε απόδοση 2.88.

Επιμέλεια: Δημήτρης Παπαδήμας