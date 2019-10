Προγνωστικά στοιχήματος: Επιλογές με combo από το αγγλικό EFL Trophy

Το ανανεωμένο Kingbet.net είναι εδώ! Με τις καλύτερες στοιχηματικές αναλύσεις, στατιστικά για κάθε γούστο και live στοίχημα. Ψαγμένα προγνωστικά για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, φόρμουλα 1 και όχι μόνο!

Στα γήπεδα των χαμηλότερων κατηγοριών της Αγγλίας και στο EFL Trophy εστιάζεται το ενδιαφέρον μας σήμερα, σε ένα κουπόνι με πολύ περιορισμένες επιλογές για στοίχημα και εν αναμονή της επιστροφής των εθνικών ομάδων στο προσκήνιο, την προσεχή Πέμπτη.

Στις 21:45 η Ίπσουιτς θα υποδεχθεί την Τζίλιγχαμ, για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, στον 1ο όμιλο του Νότου. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι την Κ21 της Τότεναμ, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή σεζόν, όντας μόνοι πρώτοι στην κορυφή της League One (3η κατηγορία της Αγγλίας) μετά από 11 αγωνιστικές, στο +4 και με παιχνίδι λιγότερο από τη δεύτερη Γουίκομπ. Αήττητη ως τώρα στο πρωτάθλημα η Ίπσουιτς, με 8 νίκες και 3 ισοπαλίες, ενώ μόλις σε ένα από τα οχτώ τελευταία της παιχνίδια δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη (0-0 με την Ντονκάστερ). Όσο για την Τζίλιγχαμ, μπορεί να κέρδισε με 3-1 την Σάουθεντ το περασμένο Σάββατο παίρνοντας απόσταση ασφαλείας από τις τελευταίες θέσεις, ωστόσο αυτή ήταν μόλις η τρίτη της νίκη μετά από 11 παιχνίδια πρωταθλήματος. Έχει δεχθεί γκολ στα 6 από τα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια της και κόντρα σε μια Ίπσουιτς που έχει δημιουργήσει φανταστικό momentum, αναμένεται να τα βρει ξανά σκούρα. H απόδοση του άσου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα γι αυτό θα τον συνδυάσω με No Goal, σε απόδοση 2.85. Οι γηπεδούχοι έχουν δεχθεί μόλις ένα γκολ στα 7 τελευταία παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, ενώ και η Τζίλιγχαμ δεν φημίζεται για την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση.

Ταυτόχρονα θα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της Γουίκομπ με την Στίβενεϊτζ στην έδρα της πρώτης. Αυτό θα είναι το πρώτο ματς των γηπεδούχων στη διοργάνωση, με του φιλοξενούμενους να έχουν ηττηθεί με 3-0 από την ΜΚ Ντονς. Μόλις μία ήττα στα 13 φετινά της παιχνίδια μετράει η Γουίκομπ (6-6-1), βρίσκεται στη 2η θέση της League One και όλα δείχνουν πως μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την απευθείας άνοδο στην Championship της επόμενης σεζόν. Απόψε θα αντιμετωπίσει την Στίβενεϊτζ, η οποία αγωνίζεται μία κατηγορία χαμηλότερα και δεν έχει «γευτεί» ακόμα τη χαρά της νίκης φέτος μετά από 14 παιχνίδια. Βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και σε κακή κατάσταση, είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στη League Two, «μετρώντας» 5 ισοπαλίες και 7 ήττες και έχοντας παράλληλα τη χειρότερη επίθεση της κατηγορίας (8 γκολ). Ο σκέτος άσος σε απόδοση μικρότερη του 1.55 δεν είναι ελκυστικός, ωστόσο «νοστιμίζει» αν συνδυαστεί με Over (2.10).

Επιμέλεια: Δημήτρης Παπασήμας