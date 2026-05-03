Στα πλέι άουτ η Οσέρ, κόντρα για το Τσάμπιονς Λιγκ το Λυών - Ρεν

Τρεις αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση του γαλλικού πρωταθλήματος. Η Οσέρ, παλεύει για την παραμονή της κόντρα στην βαθμολογικά αδιάφορη Ανζέ. Το βράδυ, η 3η Λυών φιλοξενεί την 5η Ρεν, ομάδες που παλεύουν με την 4 Λιλ για ένα πολύτιμο εισιτήριο.

Στις 4 τελευταίες μονομαχίες της Οσέρ με την Ανζέ νίκησε ο εκάστοτε γηπεδούχος, με Under και No Goal.

Μετά από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες, η Οσέρ έχασε με 3-2 από τη Λυών και είδε τη διαφορά της από τη 17η και προτελευταία Ναντ να μειώνεται στους δύο και αυτή από τη 15η Νις να ανεβαίνει στους 5. Η ίδια βρίσκεται στη θέση των πλέι άουτ, τη 16η, διατηρώντας το αήττητο στα 3 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της (δύο «Χ»). Για δεύτερο σερί ματς απουσιάζει ο τερματοφύλακας Λεόν. Η Ανζέ έχασε 3-0 εντός έδρας από την Παρί Σεν Ζερμέν, στην έκτη σερί αγωνιστική χωρίς νίκη. Έχει σημειώσει μόνο 26 γκολ σε 31 ματς, με την αντίπαλό της να έχει πετύχει μόλις ένα περισσότερο. Οι δυο τους αποτελούν τις ομάδες με τη λιγότερο παραγωγικότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα η Οσέρ έχει σημειώσει τα λιγότερα τέρματα εντός και αντιστοίχως η Ανζέ στα εκτός έδρας. Μοιρασμένες οι επιδόσεις τους στα 6 τελευταία παιχνίδια τους στο Οσέρ, με τους γηπεδούχους να είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά και το όχι τόσο απίθανό «Χ» να προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

Με τη νίκη επί της Οσέρ η Λυών έφτασε τις τρεις σερί επιτυχίες και ανέβηκε ξανά στην 3η θέση της κατάταξης. Η Λιλ και η αποψινή της αντίπαλος, Ρεν, είναι οι ομάδες που ερίζουν για τη συγκεκριμένη θέση, που οδηγεί απευθείας στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Εντός έδρας η Λυών εμφανίζεται πολύ ισχυρή, με 11 νίκες σε 15 ματς, ενώ βρήκε δίχτυα σε 14/16 τελευταία στο πρωτάθλημα. Θα λείψει ξανά ο επιθετικός Ιμπέρ (3 γκολ). Η Ρεν από την πλευρά της έρχεται από 4 επιτυχίες, επί των Μπρεστ, Ανζέ, Στρασβούργου και Ναντ. Σε αυτήν την τελευταία πήρε το τρίποντο με γκολ στο 92’. Στον πρώτο γύρο νίκησε με 3-1 τη Λυών, στην τελευταία της παρουσία όμως στη συγκεκριμένη πόλη έχασε με 4-1. Ένας τραυματισμός ταλαιπωρεί τον Πολωνό αμυντικό Φρανκόφσκι (1 γκολ). Μετράει 3 νίκες και ισάριθμες ήττες στις 6 τελευταίες παρουσίες της στο Λυών.

Η Λυών είναι δυνατή εντός, αλλά και η Ρεν είναι φορμαρισμένη. Βαθμολογικά πολύ κρίσιμο παιχνίδι, με τις δύο να ψάχνουν μόνο τη νίκη. Πολύ πιθανό το προσεκτικό παιχνίδι στο πρώτο μέρος, με το «Χ ημίχρονο» να προσφέρεται σε αξιόλογη απόδοση.

