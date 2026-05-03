Κόντρα στην υποβιβασμένη Βερόνα η Γιουβέντους, έναν βαθμό από τον τίτλο η Ίντερ

Μετά τη νίκη της Λέτσε την Πρωτομαγιά επί της Πίζα, έπεσε η Βερόνα, η οποία φιλοξενείται από τη Γιουβέντους που παλεύει για την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Τον τίτλο ετοιμάζεται να πανηγυρίσει η Ίντερ απέναντι στην αδιάφορη Πάρμα, που παίζει καλύτερα στα εκτός.

Έξι νίκες και δύο ισοπαλίες για τη Γιουβέντους στους 8 τελευταίους αγώνες της με τη Βερόνα. Στον α’ γύρο ήρθαν ισόπαλες 1-1.

Ένα ακόμη «Χ» ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Μίλαν την περασμένη εβδομάδα, με τις δύο ομάδες να αποχωρούν χωρίς γκολ από τον αγωνιστικό χώρο του «Σαν Σίρο». Όγδοο σερί ματς χωρίς ήττα για τη Γιούβε, η οποία είναι η τρίτη καλύτερη εντός έδρας ομάδα του πρωταθλήματος, με 10-6-1. Τα 13 γκολ που έχει δεχτεί στο Τορίνο αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως γηπεδούχος. Λείπουν ο αμυντικός Καμπάλ (2 γκολ) και ο επιθετικός Μίλικ. Η Βερόνα έμεινε στο 0-0 με τη Λέτσε στο τελευταίο παιχνίδι της και πλέον θα αγωνίζεται στη Β’ τη νέα περίοδο. Ήταν το πέμπτο ματς στα έξι τελευταία που δεν σκόραρε. Έχει σημειώσει τα λιγότερα τέρματα στο πρωτάθλημα, 23 σε 34 παιχνίδια. Οι 8/11 τελευταίες μονομαχίες της με τη Γιουβέντους εμφάνισαν Under. Τιμωρημένος ο αμυντικός Βαλεντίνι. Η νίκη της Γιουβέντους σε συνδυασμό με το NG και το Under 3,5 συνθέτουν ένα αξιόλογο combo.

Το πρωτάθλημα κατακτά απόψε η Ίντερ με μια απλή ισοπαλία απέναντι στην Πάρμα. Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, ο οποίος στο τέλος της περσινής περιόδου ήταν προπονητής της Πάρμα, κρατώντας την στην κατηγορία, είναι αήττητη εδώ και 7 αγωνιστικές, με πιο πρόσφατη το 2-2 στο Τορίνο απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Προηγήθηκε 2-0 στο 61’, δέχτηκε τα γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Έχει μακράν την παραγωγικότερη επίθεση, με 80 τέρματα σε 34 ματς (2,3 γκολ μέσο όρο ανά παιχνίδι). Απουσιάζει ο μέσος Τσαλχάνογλου (12 γκολ). Η Πάρμα νίκησε με 1-0 τις Ουντινέζε και Πίζα και εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία. Αν και 12η, έχει την τρίτη χειρότερη επίδοση στην επίθεση, 25 γκολ σε 34 ματς. Τα 12 από αυτά τα έχει σημειώσει εκτός έδρας, όπου επιδεικνύει πολύ καλά στατιστικά, 6 νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και 5 ήττες. Συμπλήρωσε 9 σερί αγώνες χωρίς νίκη απέναντι στην Ίντερ (4 ισοπαλίες), όπου η νίκη πάει εναλλάξ με το «Χ» (τώρα είναι «σειρά» του «Χ»).

Το γκολ/γκολ εμφανίστηκε στους 7/8 τελευταίους μεταξύ τους αγώνες. Η Πάρμα, χωρίς βαθμολογικό άγχος, μπορεί να σκοράρει κόντρα στην επίδοξη πρωταθλήτρια. Πιθανό το combo του άσου με το γκολ/γκολ.

538. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΒΕΡΟΝΑ 1&NG&U 3,5 2,37

573. ΙΝΤΕΡ - ΠΑΡΜΑ 1&G 2,77