Είκοσι μέρες πριν από τον τελικό Κυπέλλου Νις και Λανς, έτοιμη για τον τίτλο η Πόρτο

Τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του γαλλικού πρωταθλήματος, η 15η Νις υποδέχεται τη 2η Λανς, που απέχει 6 βαθμούς από την πρωτοπόρο, Παρί. Τον τίτλο θα πανηγυρίσει απόψε η Πόρτο, αρκεί να νικήσει εντός έδρας την 9η Αλβέρκα.

Η Νις είναι αήττητη εντός έδρας από τη Λανς εδώ και 9 παιχνίδια (6 νίκες).

Με γκολ στο 88’ η Νις έφυγε με το 1-1 από το εκτός έδρας ματς με τη Μαρσέιγ και ξέφυγε έναν ακόμη βαθμό από την τελευταία τριάδα. Βρίσκεται πλέον στο +5 από αυτήν, ερχόμενη από τρεις ισοπαλίες, αλλά και πέντε σερί ματς χωρίς τρίποντο. Στο 4-6-5 η εντός έδρας συγκομιδή της. Θα αγωνιστεί, όμως, και στον τελικό Κυπέλλου Γαλλίας (22/5), όπου θα συναντήσει και εκεί τη Λανς. Η φιλοξενούμενη βρέθηκε να χάνει 3-0 στο ημίχρονο από την Μπρεστ, όμως στο δεύτερο σκόραρε ισάριθμα τέρματα, με τελευταίο στο 88’. Έσωσε τον βαθμό, είδε όμως την Παρί Σεν Ζερμέν να ξεφεύγει 6 βαθμούς στην κορυφή και την ίδια να απομακρύνεται από την ελπίδα του δεύτερου πρωταθλήματος στην ιστορία της (το πρώτο ήταν το 1998). Συγκέντρωσε δύο βαθμούς στους 4 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της. Τιμωρημένος ο αμυντικός Μαζουακού. Οι δύο φιναλίστ του Κυπέλλου αναζητούν βαθμούς για να πετύχουν τους στόχους τους και ίσως πάρουν από έναν, είκοσι μέρες πριν από τον μεταξύ τους τελικό.

Με γκολ στο πρώτο ημίχρονο η Πόρτο πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο εκτός έδρας ματς με την Εστρέλα, η οποία μείωσε στο 79’ (2-1). Το +7 από τη δεύτερη Μπενφίκα παρέμεινε και έτσι χρειάζεται μία νίκη στα τρία εναπομείναντα ματς για να επανέλθει στον θρόνο έπειτα από μία τριετία. Εντός έδρας παραμένει αήττητη, με 12 νίκες σε 15 ματς, έχοντας δεχτεί μόνο 6 γκολ. Εξακολουθούν να απουσιάζουν οι αμυντικοί Ζαϊντού (1 γκολ), Πέρες (1 γκολ) και οι επιθετικοί Ντε Γιονγκ (1 γκολ), Σάμου (18 γκολ). Η Αλβέρκα νίκησε με 2-1 την Αρούκα και έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία, κάτι σημαντικό για νεοφώτιστη ομάδα. Ήταν η 3η νίκη της στα 4 τελευταία παιχνίδια και το 10ο G/G στους 12 πιο πρόσφατους αγώνες της. Έχει σημειώσει 3 νίκες σε 15 εκτός έδρας ματς, ενώ δεν έχει κερδίσει ποτέ την Πόρτο, μετρώντας 8 ήττες και 3 ισοπαλίες. Απών ο διεθνής με την Ονδούρα Μαρτίνες, όπως και ο συμπαίκτης του στην άμυνα, Τσισούμπα.

Η Πόρτο είναι έτοιμη να πανηγυρίσει τον τίτλο απέναντι σε μία ομάδα που έχει πετύχει 10 γκολ στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Δεν έχει κανένα λόγο να φοβηθεί το ματς η Αλβέρκα και είναι πιθανό να συμβάλει στο τελικό σκορ.

392. ΝΙΣ - ΛΑΝΣ Χ 4,00

393. ΠΟΡΤΟ - ΑΛΒΕΡΚΑ 1&G 3,00