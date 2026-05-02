Στη Βασιλεία η πρωτοπόρος Τουν, στην Παμπλόνα η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα

Η απερχόμενη πρωταθλήτρια Βασιλεία υποδέχεται την σχεδόν σίγουρη διάδοχό της στον θρόνο, Τουν, τέσσερις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν. Πολύ κοντά στον τίτλο βρίσκεται και η Μπαρτσελόνα, η οποία φιλοξενείται από την Οσασούνα.

Μία νίκη για τη Βασιλεία και δύο για την Τουν στο φετινό πρωτάθλημα. Και τα τρία ματς έγιναν γκολ/γκολ και Over, με πιο πρόσφατο το εντός έδρας 3-1 της Τουν πριν από δύο εβδομάδες.

Τρεις σερί αγωνιστικές χωρίς νίκη συμπλήρωσε η Βασιλεία και κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης, καθώς βρίσκεται επτά βαθμούς πίσω από την 3η θέση που οδηγεί στο Κόνφερενς Λιγκ. Υπάρχει όμως ελπίδα και για την 4 θέση (την κατέχει η Σιόν με +2) αν κατακτήσει το Κύπελλο η 2η στη βαθμολογία Σεντ Γκάλεν, η οποία θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Λωζάνη Ουσί της Β’. Αυτό θα το ξέρει όμως μετά από τη λήξη του πρωταθλήματος. Την τρίτη ήττα στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές γνώρισε η Τουν, 0-1 από τη Λουγκάνο, κι έτσι ανέβαλε τους πανηγυρισμούς για τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της. Βρίσκεται στο +11 από τη 2η Σεν Γκάλεν δεν νικήσει σε όλα τα παιχνίδια της, την οποία αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική. Τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα των δύο αποψινών αντιπάλων, αλλά και η δίψα για βαθμούς και από τις δύο πλευρές, καθιστούν την ισοπαλία αρκετά πιθανή.

Βρέθηκε να χάνει 0-1 από τη Σεβίλλη στο 69’, η Οσασούνα, όμως, με γκολ στο 80’ και το 99’ ανέτρεψε τα δεδομένα και έφυγε με το τρίποντο που την απομάκρυνε οκτώ βαθμούς από την τελευταία τριάδα, ρίχνοντας παράλληλα την αντίπαλό της εντός αυτής. Εντός έδρας παρουσιάζεται πολύ δυνατή και είναι η καλύτερη ομάδα στη σχετική κατάταξη μετά από τις 4 πρώτες της βαθμολογίας. Τις 9 σερί νίκες έφτασε στη La Liga η Μπαρτσελόνα και χρειάζεται 5 βαθμούς στους ισάριθμους εναπομείναντες αγώνες για να διατηρήσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Ή μπορεί και λιγότερους, αν η 2η Ρεάλ αφήσει κάπου βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, άλλωστε, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη «βασίλισσα». Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Κουντέ (3 γκολ), ενώ ο Γιαμάλ (24 γκολ), που τραυματίστηκε στο προηγούμενο ματς με τη Θέλτα, θα παραμείνει εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην αποστολή μετά από 6 ματς συμπεριλήφθηκε ο Ραφίνια (19 γκολ), χωρίς όμως να είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί.

Η Οσασούνα μετράει 8 ήττες στα 9 τελευταία με την πρωταθλήτρια, εντός έδρας όμως εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η Μπαρτσελόνα δέχτηκε γκολ στους 9/11 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της, όμως, κράτησε το μηδέν στα 2 τελευταία παιχνίδια της. Πιθανή η νίκη της με περιορισμένο σκορ.

