Θετική εντός έδρας παράδοση για τη Γιουνάιτεντ, 15 ματς χωρίς νίκη η Εσπανιόλ

Η 3η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την 9η Μπρέντφορντ στον πρώτο από τους πέντε αγώνες που υπολείπονται ως το τέλος της Πρέμιερ Λιγκ. Εσπανιόλ και Λεβάντε μονομαχούν στη Βαρκελώνη, με στόχο τους την απομάκρυνση από την τριάδα του υποβιβασμού.

Μπορεί στον πρώτο γύρο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχασε 3-1 από την Μπρέντφορντ, εντός έδρας ωστόσο μετράει 7 σερί νίκες εναντίον της.

Με το όγδοο φετινό γκολ του Ματέους Κούνια, η Γιουνάιτεντ έφυγε με τη νίκη από το «Στάμφορντ Μπριτζ» και το ματς με την Τσέλσι (1-0), κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ήταν το 22ο διαδοχικό παιχνίδι που η ομάδα του Μάικλ Κάρικ βρίσκει δίχτυα και το πρώτο μετά από πέντε συνεχόμενα που κρατάει ανέπαφη την εστία της. Τιμωρημένος παραμένει ο αμυντικός Μαρτίνες. Εξέτισε ο μπακ Μαγκουάιρ (2 γκολ). Επτά αγωνιστικές αήττητη είναι η Μπρέντφορντ, στις 6 πιο πρόσφατες, ωστόσο, έμεινε στο «Χ». Την περασμένη εβδομάδα παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Φούλαμ. Αν πάρει και σήμερα έναν βαθμό στο «Ολντ Τράφορντ», θα πατήσει στην 7η θέση που οδηγεί στο Κόνφερενς Λιγκ. Λείπει για 3ο σερί ματς ο μέσος Χέντερσον (1 γκολ), όπως και οι Γιάνελτ (μέσος, 1 γκολ), Χένρι (αμυντικός). Η νίκη των γηπεδούχων σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ, το οποίο εμφανίστηκε στις πέντε πιο πρόσφατες μονομαχίες τους με τους Λονδρέζους, συνθέτουν ένα αρκετά πιθανό και καλοπληρωμένο combo.

Δεκαπέντε ματς χωρίς νίκη (0-5-10) συμπλήρωσε η Εσπανιόλ και από εκεί που διεκδικούσε ευρωπαϊκό εισιτήριο βρίσκεται πλέον στη 14η θέση, τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ηττήθηκε 1-0 από τη Βαγιεκάνο με γκολ στο 87’. Στον πρώτο γύρο πήρε το 1-1 από τη Λεβάντε, με το σκορ να διαμορφώνεται μέσα σε 3 λεπτά: προηγήθηκε στο 53’ και δέχθηκε την ισοφάριση στο 55’. Στο 6-3-6 η εντός έδρας συγκομιδή της. Εξέτισε ο μέσος Γκονθάλεθ. Τρίτη νίκη στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές για τη Λεβάντε, με 2-0 κόντρα στη Σεβίλλη. Αυτοί οι 9 βαθμοί την έχουν φέρει στο -3 από την παραμονή. Και τα δύο τέρματα σημείωσε ο Ρομέρο (7 γκολ), ο οποίος όμως με την κάρτα που δέχτηκε στο 91’ χάνει το αποψινό παιχνίδι. Έχει να νικήσει την Εσπανιόλ εδώ και 5 ματς (3 ισοπαλίες).

Εσπανιόλ και Λεβάντε έχουν σημειώσει τον ίδιο αριθμό τερμάτων, 37, ενώ η φιλοξενούμενη έχει δεχτεί μόλις ένα παραπάνω. Το μη νικηφόρο σερί της γηπεδούχου σε συνδυασμό με τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα αλλά και τη μέτρια παράδοση της Λεβάντε, καθιστούν το «Χ» ως μία αρκετά πιθανή εξέλιξη στο ματς.

