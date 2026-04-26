Με φόρα η Ίντερ στο Τορίνο, για το Τσάμπιονς Λιγκ κοντράρονται Μίλαν και Γιουβέντους

Οι ομάδες του Τορίνο αντιμετωπίζουν αυτές του Μιλάνου, πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Serie A: η Τορίνο φιλοξενεί τη διαφαινόμενη πρωταθλήτρια Ίντερ, ενώ η 3η Μίλαν υποδέχεται την 4η Γιουβέντους που υπολείπεται τρεις βαθμούς.

Η Ίντερ νίκησε στους 13/14 τελευταίους αγώνες της με την Τορίνο, ενώ στην άλλη ήρθαν ισόπαλες.

Επτά βαθμούς αποκόμισε η Τορίνο στα τρία διαδοχικά ματς με ομάδες που βρίσκονται στην τελευταία τετράδα, τις Πίζα (1-0), Βερόνα (2-1) και Κρεμονέζε (0-0), και πήρε έτσι τη διαφορά ασφαλείας που υπολόγιζε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Από την αποψινή της αντίπαλο αποκλείστηκε στο Κύπελλο, με ήττα 2-1 πριν από δυόμισι μήνες. Με τρεις επιβλητικές νίκες, επί των Ρόμα (5-2), Κόμο (4-3) και Κάλιαρι (3-0), η Ίντερ εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες των Μίλαν και Νάπολι και έχει έρθει πλέον πολύ κοντά στην επανάκτηση των ηνίων στο πρωτάθλημα. Την Τρίτη, δε, πανηγύρισε ανέλπιστα όπως εξελίχτηκε το ματς την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας: η Κόμο προηγήθηκε 2-0 στο 48’, η Ίντερ μείωσε είκοσι λεπτά αργότερα, για να ανατρέψει τα δεδομένα με γκολ στο 86’ και το 89’. Στον τελικό της 13ης Μαΐου θα συναντήσει τη Λάτσιο. Η σημερινή της επιτυχία σε συνδυασμό με το Under 3,5, που εμφανίστηκε στις 8/10 πιο πρόσφατες μεταξύ τους μονομαχίες, δημιουργούν μία αξιόλογη τιμή.

Μετά από την απρόσμενη εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε με 3-0, η Μίλαν απάντησε με εκτός έδρας τρίποντο στη Βερόνα, 1-0 με γκολ στο 41’. Έχει μόλις 5 ήττες, όσες και η πρωτοπόρος Ίντερ, απέχει όμως 12 βαθμούς από αυτήν, λόγω των έξι ισοπαλιών παραπάνω που έχει παραχωρήσει. Στο 9-4-3 η εντός έδρας συγκομιδή της. Η Γιουβέντους έρχεται από τρεις νίκες, με πιο πρόσφατη το 2-0 επί της Μπολόνια. Το αήττητο σερί της ανέβηκε στις επτά αγωνιστικές (5 νίκες) και φιλοδοξεί να διατηρηθεί στην τετράδα που βγάζει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Το αποψινό είναι θεωρητικά το πιο δύσκολο παιχνίδι της, καθώς ακολουθούν αυτά με Βερόνα και Λέτσε, για να κλείσει με τα ντέρμπι αντιπαλότητας απέναντι στις υποδεέστερες βαθμολογικά Φιορεντίνα και Τορίνο. Το 0-0 του α’ γύρου με τη Μίλαν ήταν η τρίτη λευκή ισοπαλία στις 5 πιο πρόσφατες μονομαχίες τους και το 9ο σερί μεταξύ τους Under στο πρωτάθλημα.

Την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ επιδιώκουν να εξασφαλίσουν Μίλαν και Γιουβέντους, σε ένα ισορροπημένο τα τελευταία χρόνια ζευγάρι. Οι πιθανότητες προς την πιο φορμαρισμένη φιλοξενούμενη και προς το χαμηλό σκορ.

795. ΤΟΡΙΝΟ - ΙΝΤΕΡ 2&U 3,5 2,25

823. ΜΙΛΑΝ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ Χ2&U 2,5 2,40

