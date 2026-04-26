Στην έδρα της ανεβασμένης Παρί η Λιλ, 7 νίκες στα 9 τελευταία για τη Ρεν

Έξι αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση του γαλλικού πρωταθλήματος και σε δύο από τα σημερινά παιχνίδια η 10η Παρί φιλοξενεί την 4η Λιλ, ενώ η 5η Ρεν υποδέχεται τη 17η και προτελευταία Ναντ. Η μεταξύ τους διαφορά είναι ένας βαθμός.

Το «Χ» είναι το δημοφιλέστερο σημείο ημιχρόνου στα παιχνίδια της Παρί και της Λιλ σε 30 αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα, με 13 και 12 αντιστοίχως.

Αήττητο 8 αγωνιστικών τρέχει η Παρί μετά και το εκτός έδρας 3-1 επί της ουραγού Μετς. Είχε 3 διαφορετικούς σκόρερ, με τον 36χρονο Τσίρο Ιμπόμπιλε να δίνει την ασίστ για το δεύτερο γκολ. Οι πρόσφατες αυτές επιτυχίες την απομάκρυναν από την επικίνδυνη ζώνη και ανανεώνει έτσι για δεύτερη σεζόν την παρουσία της στη Ligue 1. Στο 5-4-5 η εντός έδρας συγκομιδή της, έχοντας κερδίσει στους 3 πιο πρόσφατους αγώνες στο σπίτι της. Τα 10 σερί ματς χωρίς ήττα έφτασε από την πλευρά της η Λιλ (6 νίκες) και είναι μέσα στις διεκδικήτριες των έξι θέσεων που οδηγούν σε ευρωπαϊκή έξοδο. Την περασμένη εβδομάδα παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη 15η Νις, στο πρώτο ματς στα 9 τελευταία που δεν βρήκε δίχτυα. Αναμένεται να δυσκολευτεί και στην πρωτεύουσα απέναντι στην ενθουσιώδη Παρί, με το γκολ/γκολ, το οποίο εμφανίστηκε στις 3 τελευταίες μεταξύ τους συναντήσεις, να μοιάζει αρκετά πιθανό.

Η Ρεν δεν επηρεάστηκε από την επιτυχία του Στρασβούργου να προκριθεί στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ και το νίκησε με 3-0 στην έδρα του. Ήταν η τρίτη διαδοχική της επιτυχία και η 7η στις 9 τελευταίες αγωνιστικές. Βρίσκεται κοντά στην 4η θέση, η οποία οδηγεί στο Τσάμπιονς Λιγκ, εκεί όπου έχει αγωνιστεί μόνο μία φορά, πριν από μία πενταετία. Η Ναντ αγνοεί τη νίκη εδώ και 7 ματς (4 ήττες), με πιο πρόσφατη αυτή με 3-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στην πρωτεύουσα. Το σκορ διαμορφώθηκε στο 50’, ενώ το γκολ που σημείωσε η ίδια ισοφαρίζοντας σε 1-1 ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ. Πλέον έχει βυθιστεί αρκετά στη βαθμολογία (στο -5 από τα μπαράζ) και η πιθανότητα τη νέα σεζόν να αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία έπειτα από 13 έτη ολοένα και μεγαλώνει. Στον α’ γύρο παραχώρησε 2-2 στην αποψινή της αντίπαλο, ισοφαρίζοντας στο 96’ με τον 39χρονο Ελ Αραμπί. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού αγωνίστηκε 11’, έπειτα από 5 σερί ματς στον πάγκο. Απών ο αμυντικός Σεντόνζ (4 γκολ).

Τα διπλάσια και βάλε γκολ έχει σημειώσει η Ρεν συγκριτικά με τη Ναντ, έχει δεχτεί όμως και 41 σε 30 αγώνες. Οι 3 μεταξύ τους συναντήσεις μέσα στο 2025 είχαν G/G, που σε συνδυασμό με τον άσο βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

786. ΠΑΡΙ - ΛΙΛ 1Χ&G 2,87

787. ΡΕΝ - ΝΑΝΤ 1&G 3,00