Πρόωρη στέψη: Η Superbet «έδωσε» τον τίτλο στη Μπαρτσελόνα!

Η Superbet το έκανε ξανά. Πριν καν πέσει η αυλαία της La Liga, πλήρωσε ήδη την Μπαρτσελόνα ως πρωταθλήτρια Ισπανίας, προσφέροντας στους παίκτες της μια πρόωρη… στέψη!



Βρισκόμαστε στην 33η αγωνιστική, με ακόμη 5 παιχνίδια να απομένουν, όμως η εικόνα της βαθμολογίας δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν εκτοξευθεί στους 85 βαθμούς, τη στιγμή που η Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί με 74, με τη διαφορά των 11 βαθμών να μοιάζει πλέον απλησίαστη.

Η απόφαση της Superbet ήρθε αμέσως μετά τα τελευταία αποτελέσματα που ουσιαστικά «κλείδωσαν» την κορυφή. Η νίκη της Μπαρτσελόνα με 0-2 επί της Χετάφε επιβεβαίωσε τη σταθερότητα και την ποιότητα της ομάδας, ενώ την ίδια ώρα η Ρεάλ Μαδρίτης άφηνε βαθμούς (1-1) απέναντι στη Μπέτις, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Superbet επέλεξε να προχωρήσει σε πρόωρη πληρωμή όλων όσων είχαν ποντάρει στη Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του τίτλου, δίνοντας χαρά στους παίκτες της πριν καν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα!

Η Μπαρτσελόνα, με συνέπεια, ποιότητα και σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, κατάφερε να χτίσει ένα προβάδισμα που δύσκολα ανατρέπεται. Και μπορεί μαθηματικά να απομένουν ακόμη αγωνιστικές, όμως ουσιαστικά η μάχη του τίτλου έχει ήδη κριθεί.

Η Superbet το είδε… νωρίτερα από όλους. Και πλήρωσε