Δυνατή αμυντικά η Ρόμα, στην έδρα της αήττητης στα πλέι οφ Γκενκ η Σταντάρ

Η Μπολόνια απέκλεισε τη Ρόμα από το Γιουρόπα Λιγκ τον περασμένο μήνα, παραχωρώντας 1-1 στο α’ ματς και κερδίζοντας 4-3 στην παράταση στον επαναληπτικό. Πέντε G/G στις 6 πιο πρόσφατες μονομαχίες τους.
Μετά από τη δεύτερη ήττα της από την Άστον Βίλα και τον αποκλεισμό της από το Γιουρόπα Λιγκ, η Μπολόνια έχασε με 2-0 στο Τορίνο από τη Γιουβέντους. Απομακρύνθηκε 10 βαθμούς από την έκτη θέση και την αποψινή της αντίπαλο. Έχει χάσει 8 στην έδρα της (6-2-8 τέρματα 16-18), την ώρα που μακριά από την πόλη της μετράει 5 ήττες (8-4-5 τέρματα 26-21). Η Ρόμα έρχεται από το εντός έδρας 1-1 με την Αταλάντα, σκορ που διαμορφώθηκε στο ημίχρονο. Έχει δεχθεί 10 γκολ λιγότερα από την Μπολόνια, ενώ έχει τις λιγότερες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, μόλις 4 σε 33 ματς. Διαθέσιμος είναι έπειτα από ένα τρίμηνο απουσίας ο μεσοεπιθετικός Ντιμπάλα (3 γκολ). Με όπλο την ισχυρή της άμυνα, η Ρόμα μπορεί να φύγει με τους βαθμούς από το «Ρενάτο Νταλ’Άρα». Πιθανό και το χαμηλό σκορ στο ματς.
Η Γκενκ βρέθηκε να χάνει στο 13’ του εντός έδρας ματς με τη Σαρλερουά και είχε την ευκαιρία να απαντήσει στο 23’, αλλά αστόχησε σε πέναλτι. Τελικά η ισοφάριση ήρθε τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη με αυτογκόλ. Ήταν το πέμπτο γκολ/γκολ στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Δεν αγωνίστηκε ο 18χρονος μέσος Καρέτσας (3 γκολ), ο οποίος όμως τώρα επιστρέφει. Η Σταντάρ Λιέγης έχασε 2-1 εντός έδρας από την Άντβερπ, μειώνοντας στο 78’ με πέναλτι τα γκολ που δέχτηκε στο 47’ και το 66’. Και στα 4 έως τώρα παιχνίδια της στα πλέι οφ έχει δεχτεί και έχει σημειώσει γκολ, ενώ όλα συνοδεύτηκαν από Over. Ο απολογισμός της είναι δύο εκτός έδρας νίκες και ισάριθμες εντός έδρας ήττες. Απέναντι στην Γκενκ μετράει 2 στα 2 φέτος, 2-1 στη Λιέγη και 3-0 στο γήπεδο όπου αγωνίζεται απόψε. Διέκοψε έτσι και το σερί των 4 αγώνων χωρίς νίκη (δύο ισοπαλίες) με τη συγκεκριμένη αντίπαλο.
Μόλις ένα γκολ έχει δεχθεί στα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Όμως, η Σταντάρ Λιέγης είναι η τελευταία ομάδα που την νίκησε στην έδρα της. Η ισοπαλία δεν είναι τόσο απίθανη όσο παρουσιάζεται από τις αποδόσεις.
597. ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΡΟΜΑ 2&U 3,5 2,80
605. ΓΚΕΝΚ - ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ Χ 4,15