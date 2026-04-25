Δυνατή αμυντικά η Ρόμα, στην έδρα της αήττητης στα πλέι οφ Γκενκ η Σταντάρ

Μπολόνια και Ρόμα συναντιούνται στην πρώτη από τις πέντε αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση του ιταλικού πρωταθλήματος. Έξι ματς έχουν να δώσουν ακόμα οι ομάδες που αγωνίζονται στα πλέι οφ για το Κόνφερενς Λιγκ στο Βέλγιο. Απόψε η 2η Γκενκ υποδέχεται την 3η Σταντάρ Λιέγης.

Η Μπολόνια απέκλεισε τη Ρόμα από το Γιουρόπα Λιγκ τον περασμένο μήνα, παραχωρώντας 1-1 στο α’ ματς και κερδίζοντας 4-3 στην παράταση στον επαναληπτικό. Πέντε G/G στις 6 πιο πρόσφατες μονομαχίες τους.

Μετά από τη δεύτερη ήττα της από την Άστον Βίλα και τον αποκλεισμό της από το Γιουρόπα Λιγκ, η Μπολόνια έχασε με 2-0 στο Τορίνο από τη Γιουβέντους. Απομακρύνθηκε 10 βαθμούς από την έκτη θέση και την αποψινή της αντίπαλο. Έχει χάσει 8 στην έδρα της (6-2-8 τέρματα 16-18), την ώρα που μακριά από την πόλη της μετράει 5 ήττες (8-4-5 τέρματα 26-21). Η Ρόμα έρχεται από το εντός έδρας 1-1 με την Αταλάντα, σκορ που διαμορφώθηκε στο ημίχρονο. Έχει δεχθεί 10 γκολ λιγότερα από την Μπολόνια, ενώ έχει τις λιγότερες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, μόλις 4 σε 33 ματς. Διαθέσιμος είναι έπειτα από ένα τρίμηνο απουσίας ο μεσοεπιθετικός Ντιμπάλα (3 γκολ). Με όπλο την ισχυρή της άμυνα, η Ρόμα μπορεί να φύγει με τους βαθμούς από το «Ρενάτο Νταλ’Άρα». Πιθανό και το χαμηλό σκορ στο ματς.

Η Γκενκ βρέθηκε να χάνει στο 13’ του εντός έδρας ματς με τη Σαρλερουά και είχε την ευκαιρία να απαντήσει στο 23’, αλλά αστόχησε σε πέναλτι. Τελικά η ισοφάριση ήρθε τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη με αυτογκόλ. Ήταν το πέμπτο γκολ/γκολ στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Δεν αγωνίστηκε ο 18χρονος μέσος Καρέτσας (3 γκολ), ο οποίος όμως τώρα επιστρέφει. Η Σταντάρ Λιέγης έχασε 2-1 εντός έδρας από την Άντβερπ, μειώνοντας στο 78’ με πέναλτι τα γκολ που δέχτηκε στο 47’ και το 66’. Και στα 4 έως τώρα παιχνίδια της στα πλέι οφ έχει δεχτεί και έχει σημειώσει γκολ, ενώ όλα συνοδεύτηκαν από Over. Ο απολογισμός της είναι δύο εκτός έδρας νίκες και ισάριθμες εντός έδρας ήττες. Απέναντι στην Γκενκ μετράει 2 στα 2 φέτος, 2-1 στη Λιέγη και 3-0 στο γήπεδο όπου αγωνίζεται απόψε. Διέκοψε έτσι και το σερί των 4 αγώνων χωρίς νίκη (δύο ισοπαλίες) με τη συγκεκριμένη αντίπαλο.

Μόλις ένα γκολ έχει δεχθεί στα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Όμως, η Σταντάρ Λιέγης είναι η τελευταία ομάδα που την νίκησε στην έδρα της. Η ισοπαλία δεν είναι τόσο απίθανη όσο παρουσιάζεται από τις αποδόσεις.

