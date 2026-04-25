Έτοιμη για την άνοδο στη Serie A η Βένετσια, 4 στα 4 για τη Σέλτικ επί της Φόλκερκ

Τρεις αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση της Serie B και η πρωτοπόρος Βενέτσια φιλοξενεί τη 15η Έμπολι που μάχεται για την παραμονή της. Η πρωταθλήτρια την τελευταία τετραετία Σέλτικ φιλοξενεί τη Φόλκερκ στην πρώτη από τις πέντε αγωνιστικές των πλέι οφ της Πρέμιερ Σκωτίας.

Η Βενέτσια είναι αήττητη από την Έμπολι στις 7 τελευταίες μονομαχίες τους, με 5 ισοπαλίες, οι 4 από αυτές στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια τους.

Μετά από τον περσινό υποβιβασμό της από τη Serie A, η Βενέτσια οδεύει προς την επάνοδό της, πραγματοποιώντας μία σταθερή πορεία. Η βαθμολογική διαφορά από την 3η θέση που οδηγεί στα πλέι οφ, ωστόσο, είναι μόνο τρεις βαθμοί, επομένως κάθε πόντος είναι πολύτιμος σε αυτό το σημείο. Έχει την παραγωγικότερη επίθεση στην κατηγορία με 71 γκολ σε 35 ματς, όπως και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα (29 τέρματα). Στη Βενετία νίκησε στα 15/17 παιχνίδια της. Η Έμπολι, η οποία υποβιβάστηκε μαζί με τη Βενέτσια από την Α’, έχει απολογισμό 8-13-14 με 44-50 τέρματα. Βρίσκεται έναν βαθμό πάνω από την γραμμή και απειλείται με δεύτερο διαδοχικό υποβιβασμό. Την περασμένη εβδομάδα ισοφάρισε στο 50’ την Εντέλα που είχε προηγηθεί στο 13’ και δεν την άφησε να προσπεράσει στη βαθμολογία. Ο άσος της ισχυρής στο σπίτι της Βενέτσια σε συνδυασμό με το G/G που ήρθε στα 6 τελευταία με την Έμπολι, συνθέτουν ένα πιθανό combo.

Τρεις βαθμούς έχει να καλύψει στα πλέι οφ η Σέλτικ για να κατακτήσει το πέμπτο της διαδοχικό πρωτάθλημα. Από πάνω της βρίσκονται δύο ομάδες, οι Χαρτς και Ρέιντζερς, τις οποίες όμως θα αντιμετωπίσει εντός έδρας. Την πρωτοπόρο Χαρτς, μάλιστα, θα την υποδεχτεί την τελευταία αγωνιστική. Προέχει τώρα το ματς με την 6η Φόλκερκ, από την οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς παραμένει αήττητη εδώ και 17 αγώνες (15 νίκες). Η φιλοξενούμενη έπαιξε στα ημιτελικά του Κυπέλλου πριν από μία εβδομάδα, δεν κατάφερε όμως να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντανφέρμλιν που αγωνίζεται στην Τσάμπιονσιπ, μένοντας εκτός στα πέναλτι. Ξεκινά τα πλέι οφ από την 6η θέση και θα κυνηγήσει την 4η που βγάζει Ευρώπη, αλλά και την 5η, η οποία θα οδηγήσει στο Κόνφερενς Λιγκ αν η Σέλτικ κατακτήσει το Κύπελλο.

Η Σέλτικ νίκησε και στις 4 φετινές μονομαχίες της με τη Φόλκερκ, η οποία έρχεται από πέντε γκολ/γκολ στο πρωτάθλημα. Η νίκη για την ομάδα που καθοδηγεί από τον Γενάρη ο 74χρονος Μάρτιν Ο’Νιλ σε συνδυασμό με το εκατέρωθεν σκοράρισμα δημιουργούν μια αξιόλογη απόδοση.

