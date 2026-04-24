Η επιστροφή στις επιτυχίες στόχος της Νάπολι, υπολογίσιμη εντός η Σάντερλαντ

Ο τίτλος είναι θέμα χρόνο να αποδοθεί στην Ίντερ και τώρα η Νάπολι πρέπει απλώς να εξασφαλίσει τη θέση της στην τετράδα, απέχοντας 8 βαθμούς από την 5η Κόμο. Μάχη για την παραμονή δίνει η Κρεμονέζε, όπως και η Νότιγχαμ στην Πρέμιερ Λιγκ, εκεί όπου φιλοξενείται απόψε από τη Σάντερλαντ.

Τρεις νίκες και μία ισοπαλία για τη Νάπολι στις 4 συναντήσεις της με την Κρεμονέζε την τελευταία τετραετία.

Την πρώτη της εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα γνώρισε η Νάπολι την περασμένη εβδομάδα, με 2-0 από τη Λάτσιο. Δέχτηκε ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ενώ η αντίπαλος έχασε και πέναλτι. Ήταν το πρώτο ματς μετά από 12 παιχνίδια που δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Εκτός παραμένουν ο αμυντικός Ντι Λορέντσο (1 γκολ), ο μέσος Βεργκάρα (3 γκολ) και οι επιθετικοί Λουκάκου (1 γκολ), Νέρες (6 γκολ). Η Κρεμονέζε έμεινε στο 0-0 με την Τορίνο και ισοβαθμεί με τη Λέτσε στη 18η θέση που οδηγεί στη Serie B. Τα 3 από 4 επόμενα παιχνίδια της είναι εντός έδρας, απέναντι σε Λάτσιο, Πίζα και Κόμο, ενώ το εκτός θα είναι με τη βαθμολογικά αδιάφορη Ουντινέζε. Για 4ο σερί ματς θα λείψει ο 39χρονος επιθετικός Βάρντι (5 γκολ), για τρίτο ο Νορβηγός χαφ Θόρσμπι (3 γκολ). Έχοντας σκοράρει στα 4/6 τελευταία παιχνίδια τους, οι «γκριζοκόκκινοι» πιθανόν να συμβάλουν στο σκορ στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», αλλά, μοιάζει δύσκολο να πάρουν βαθμό από τη Νάπολι.

Η Σάντερλαντ ισοφάρισε την Άστον Βίλα σε 3-3 με γκολ στο 86’ και το 87’ και έχοντας δεχτεί το 3-1 στο 46’. Στις καθυστερήσεις όμως δέχτηκε και άλλο τέρμα και έφυγε χωρίς βαθμούς από το Μπέρμιγχαμ (4-3). Παρέμεινε στην 11η θέση, εμφανίζοντας αξιόλογα εντός έδρας στατιστικά, με μόλις 3 ήττες σε 16 ματς. Αποτυχίες που ήρθαν ωστόσο στα 4 τελευταία εντός. Η Νότιγχαμ επιβλήθηκε με 4-1 εντός έδρας της Μπέρνλι και απομακρύνθηκε πέντε βαθμούς από την Τότεναμ που βρίσκεται στη 18η θέση, που οδηγεί στην Τσάμπιονσιπ. Χατ τρικ σημείωσε ο 26χρονος Γκιμπς-Γουάιτ και έφτασε τα 15 τέρματα τη φετινή σεζόν. Είναι αήττητη στα 7 τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις (4-3-0). Το αποψινό είναι το τελευταίο της παιχνίδι πριν από τον πρώτο ημιτελικό με την Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Γουρόπα Λιγκ. Για δεύτερο διαδοχικό αγώνα θα λείψει ο μέσος Χάντσον-Οντόι (6 γκολ).

Η Σάντερλαντ είναι υπολογίσιμη στο σπίτι της, έχοντας κόψει ήδη βαθμούς από τις δύο διεκδικήτριες του τίτλου. H Νότιγχαμ έρχεται από θετικά αποτελέσματα, σκέφτεται όμως και το ματς που ακολουθεί. Δεν θα εκπλήξει η επικράτηση των γηπεδούχων, που νίκησαν και στον α’ γύρο (1-0).

379. ΝΑΠΟΛΙ - ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 1&G 3,55

381. ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ 1 2,84

