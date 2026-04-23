Αήττητο εντός έδρας σερί η Κάζα Πία, το παλεύει για παραμονή η Οβιέδο

Στην 16η θέση έπεσε η Κάζα Πία με σερί 0-4-3 και φιλοξενεί την 4η Μπράγκα, πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Στην Ισπανία, η ουραγός Οβιέδο των 3 νικών στα 4 τελευταία υποδέχεται την 3η Βιγιαρεάλ.

Δύο νίκες και μία ήττα, το 4-0 του πρώτου γύρου, για την Κάζα Πία στις τρεις τελευταίες συναντήσεις της με την Μπράγκα.

Η Κάζα Πία ήταν εμφανώς καλύτερη της Σάντα Κλάρα στο σαββατιάτικο εντός έδρας ματς, είχε και δοκάρι, αλλά πήρε μόνο τον βαθμό. Ήταν η 11η ισοπαλία της στη λίγκα, οι περισσότερες ανάμεσα στις 18 ομάδες του πρωταθλήματος. Είναι αήττητη στους 8 τελευταίους εντός έδρας αγώνες (6 ισοπαλίες), έχοντας κόψει βαθμούς και από τις Πόρτο (2-1), Μπενφίκα (1-1). Ο μεσοεπιθετικός Μάρκες (1 γκολ) θα λείψει καθώς είναι δανεικός από την αποψινή της αντίπαλο. Η Μπράγκα ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα τη Μορεϊρένσε, στο 99’, με αμφισβητούμενο πέναλτι (2-2). Κατέχει την 4η θέση, η οποία οδηγεί στο Κόνφερενς Λιγκ, με 5 βαθμούς διαφορά από την 5η Φαμαλικάο. Σε μία εβδομάδα θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ στο πρώτο ματς για τα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Ηττήθηκε μόνο στους 3/14 εκτός έδρας αγώνες της στην Primeira Liga. Από την άλλη, δέχτηκε γκολ στα 9/12 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Δεν θα είναι εύκολο να διακόψει το αήττητο εντός έδρας σερί της Κάζα Πία.

Πιο αποτελεσματική και χωρίς να φοβηθεί, η Οβιέδο έφυγε με το επιβλητικό 3-0 από την έδρα της Θέλτα, νίκη που προστίθεται σε αυτές επί των Βαλένθια (1-0) και Σεβίλλης (1-0) στην τελευταία τετράδα υποχρεώσεών της. Παραμένει στην τελευταία θέση, όμως, με επτά αγωνιστικές να απομένουν, και έχοντας να αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που βρίσκονται ακριβώς από πάνω της, ελπίζει σε ανατροπή των δεδομένων. Σκόραρε στα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Τιμωρημένος είναι ο διεθνής Ουρουγουανός μέσος Φονσέκα. Για 4ο σερί ματς θα απουσιάσει ο Σέρβος χαφ Ίλιτς (2 γκολ). Η Βιγιαρεάλ έρχεται από το εκτός έδρας 2-1 επί της Μπιλμπάο, επιτυχία που τη φέρνει πολύ κοντά στο να παίξει για δεύτερη διαδοχική σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία της, καθώς βρίσκεται στο +12 από την 5η Μπέτις. Στη φετινή παρουσία της πάντως τερμάτισε προτελευταία στη League Phase, με έναν βαθμό σε 8 ματς. Τιμωρημένος είναι ο μέσος Κομεσάνα (5 γκολ).

Η Βιγιαρεάλ είναι το λογικό φαβορί, όμως οι διαδοχικές επιτυχίες της Οβιέδο την καθιστούν υπολογίσιμη σε αυτό το τελικό στάδιο του πρωταθλήματος. Η διπλή ευκαιρία για τη γηπεδούχο σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ βγάζουν combo με αξιόλογη απόδοση.

293. ΚΑΖΑ ΠΙΑ - ΜΠΡΑΓΚΑ Χ 3,85

303. ΟΒΙΕΔΟ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1Χ&G 2,50