Βαθμούς παραμονής αναζητά η Τέλσταρ, κοιτάζει κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι

Στη θέση των πλέι άουτ βρίσκεται η Τέλσταρ και ψάχνει βαθμούς για να παραμείνει στην Eredivisie. Η Σπάρτα κατέχει τη 10η θέση και φιλοδοξεί να τερματίσει στην πρώτη 8άδα για να παίξει στα πλέι οφ. Τη νίκη που θα τη φέρει στην κορυφή της Πρέμιερ θα αναζητήσει η Μάντσεστερ Σίτι στο Μπέρνλι.

Τουλάχιστον δύο γκολ είχαν οι 12 τελευταίοι αγώνες της Τέλσταρ και στους 7 πιο πρόσφατους με γηπεδούχο την Τέλσταρ ο απολογισμός είναι 2-0-5.

Την ήττα με 4-1 στην Ουτρέχτη γνώρισε την περασμένη αγωνιστική η Τέλσταρ, η οποία ισοφάρισε προσωρινά στο 58’. Είχε χάσει και μία εβδομάδα νωρίτερα, με 2-0 από την Γκρόνινγκεν, όμως στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι είχε γίνει η 4η ομάδα που κερδίζει φέτος την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν και μάλιστα με σκορ 3-1. Νίκησε μόνο στα 3/15 εντός έδρας παιχνίδια της, με τις δύο από τις επιτυχίες αυτές να έρχονται στις τρεις πιο πρόσφατες παρουσίες της στο «BUKO Stadion». Η Σπάρτα Ρότερνταμ έχει πετύχει λιγότερα γκολ από την Τέλσταρ (35 έναντι 39) και έχει δεχτεί μόλις τρία λιγότερα, μετράει όμως τις διπλάσιες νίκες από την αντίπαλό της (12). Είναι 7η καλύτερη εκτός έδρας ομάδας του πρωταθλήματος, με 6-2-7. Από την άλλη, νίκησε μόνο στο 1/9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Τιμωρημένος ο βασικότατος αμυντικός Κιντέρο (1 γκολ). Αρκετά πιθανό το «Χ» στην αποψινή αναμέτρηση.

Από τρεις ήττες έρχεται η Μπέρνλι, με Φούλαμ, Μπράιτον και Νότιγχαμ. Όλες ήταν με δύο ή τρία γκολ διαφορά. Αγνοεί τη νίκη εδώ και 8 ματς και πλέον ο υποβιβασμός είναι ξεκάθαρος. Βρίσκεται στο -13 και θέλει να χάσουν σε 5 παιχνίδια τους οι Γουέστ Χαμ και Τότεναμ για να ελπίζει. Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 2-1 την Άρσεναλ στο αποφασιστικό ματς για τον τίτλο και πλέον με νίκη πατάει κορυφή. Έχει ματς λιγότερο, ενώ έχει και την ευκαιρία να καλύψει και τη διαφορά τερμάτων (-1) από την Άρσεναλ. Είναι αήττητη εδώ και 10 αγωνιστικές (7 νίκες) και βρίσκεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει στο «Γουέμπλεϊ» τη Σαουθάμπτον. Μετράει 14 σερί νίκες επί της Μπέρνλι, με τις 13 από αυτές να έρχονται με διαφορά δύο ή περισσότερων τερμάτων. Για πέμπτο διαδοχικό ματς θα λείψει ο Πορτογάλος αμυντικός Ντίας (2 γκολ), ενώ τραυματίστηκε και ο διεθνής Ισπανός μέσος Ρόντρι (2 γκολ).

Η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία φιλοδοξεί απόψε να πιάσει στην πρώτη θέση την Άρσεναλ με την οποία είχε 9 βαθμούς διαφορά πριν από δύο αγωνιστικές, δέχτηκε γκολ στους 7/10 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της και ίσως η εστία της παραβιαστεί ξανά, συνεχίζοντας παράλληλα το νικηφόρο σερί της απέναντι στην Μπέρνλι.

227. ΤΕΛΣΤΑΡ - ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. Χ 3,60

239. ΜΠΕΡΝΛΙ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2&G 2,42

