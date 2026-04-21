Παράδοση ισοπαλιών στο Χάρτλπουλ, 8 σερί νίκες η Ρεάλ επί της Αλαβές

Σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη Νάσιοναλ Λιγκ η 9η Χάρτλπουλ υποδέχεται την 6η Σάουθεντ. Η γηπεδούχος δεν προλαβαίνει τα πλέι οφ, ενώ η φιλοξενούμενη τα έχει εξασφαλίσει. Στο -9 από την κορυφή η Ρεάλ Μαδρίτης με 7 αγωνιστικές να απομένουν. Οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού η Αλαβές.

Οι 4 τελευταίες αναμετρήσεις της Χάρτλπουλ με τη Σάουθεντ έληξαν ισόπαλες (1-1 και τρεις με 0-0), ενώ οι 8/9 πιο πρόσφατες εμφάνισαν Under.

Μετά το 7-0 από τη Γουέλντστοουν, η Χάρτλπουλ έκανε άλλες τρεις αγωνιστικές να σκοράρει. Τα κατάφερε το Σάββατο που μας πέρασε, επικρατώντας 2-1 της 7ης Φόρεστ Γκριν. Προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, δέχτηκε το γκολ στο 90’. Η άνοδος χάθηκε και θα παίξει για 4η διαδοχική σεζόν στη Νάσιοναλ Λιγκ. Τα 20 γκολ που έχει δεχτεί εντός έδρας αποτελούν την 3η καλύτερη επίδοση στο πρωτάθλημα. Στην 5η της σερί χρονιά στην κατηγορία, η Σάουθεντ φιλοδοξεί να επανέλθει στη Λιγκ 2, κάτι που δεν κατάφερε πέρσι, χάνοντας στην παράταση του τελικού των πλέι οφ από την Όλνταμ. Τώρα έρχεται από το εκτός έδρας 6-2 επί της 8ης Χαλιφαξ, προηγούμενη 3-1 στο πρώτο μέρος. Διατηρείται αήττητη εδώ και 7 αγωνιστικές (5 νίκες), ενώ βρίσκεται και στον τελικό του FA Trophy με τη Γουέλντστοουν (17 Μαΐου). Έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα πλέι οφ. Η καλή αμυντική παρουσία της Χάρτλπουλ στο σπίτι της, η παράδοση στο «Χ» και το αήττητο σερί της Σάουθεντ καθιστούν την ισοπαλία αρκετά πιθανό αποτέλεσμα στο αποψινό ματς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε σε όλο το 2ο ημίχρονο το υπέρ της 3-2 επί της Μπάγερν, όμως με γκολ στο 89’ και το 94’ έχασε με 4-3 στο Μόναχο και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Μετά το αποψινό παιχνίδι θα ακολουθήσουν τρία σερί εκτός έδρας, με Μπέτις, Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα. Έχει την καλύτερη άμυνα στη La Liga, με παθητικό 29 γκολ σε 31 αγώνες. Η Αλαβές παραμένει αήττητη εδώ και 4 αγωνιστικές (τρεις ισοπαλίες), όμως, δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει ιδιαίτερα από τη ζώνη του υποβιβασμού (είναι στο +1), δεδομένου και του ότι την περασμένη αγωνιστική νίκησαν οι 5/6 τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας – η άλλη ήταν η Αλαβές που πήρε 3-3 από τη Σοσιεδάδ. Μετράει 8 διαδοχικές ήττες από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τιμωρημένος ο Αλγερινός επιθετικός Ρεμπάς (2 γκολ).

Πέντε διαδοχικά G/G για την Αλαβές και τρία Over 4,5 στα πέντε τελευταία παιχνίδια της. Επτά σερί γκολ/γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίας οι αυτοματισμοί θα την οδηγήσουν πιθανότατα στη νίκη.

170. ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ - ΣΑΟΥΘΕΝΤ Χ 3,55

176. ΡΕΑΛ Μ. - ΑΛΑΒΕΣ 1&G 2,52

