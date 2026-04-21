Σταθερή και αποτελεσματική η Ρέξαμ, επτά οι σερί νίκες για τη Σαουθάμπτον

Τρεις αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση της Τσάμπιονσιπ και η μόνη θέση που έχει ξεκαθαρίσει είναι η τελευταία. Η Όξφορντ ψάχνει βαθμούς για να σωθεί και η Ρέξαμ κυνηγά την εξάδα. Ασταμάτητη η Σαουθάμπτον για την απευθείας άνοδο, ενώ η Μπρίστολ Σίτι έχασε οριστικά την ευκαιρία των πλέι οφ.

Οι 8/10 τελευταίες κόντρες της Όξφορντ με τη Ρέξαμ συνοδεύτηκαν από Under. Στον πρώτο γύρο η Ρέξαμ νίκησε 1-0.

Στο 22’ του εκτός έδρας αγώνα με την Ντέρμπι δέχτηκε το γκολ η Όξφορντ και δεν μπόρεσε να απαντήσει. Τα 2/3 εναπομείναντα παιχνίδια της είναι εντός έδρας, με το επόμενο να είναι με την υποβιβασμένη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Είναι αήττητη στους 5 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της (3 νίκες). Η Ρέξαμ επανήλθε στις επιτυχίες έπειτα από τρία ματς, 2-0 εντός έδρας τη Στόουκ. Είναι στο -2 από την 6η θέση και οι επόμενοι δύο αγώνες της είναι απέναντι σε ομάδες που βρίσκονται από πάνω της. Εμφανίζεται ιδιαίτερα αποδοτική στην επίθεση, έχοντας σημειώσει 24 τέρματα παραπάνω από την αντίπαλό της. Διαθέτει την τρίτη καλύτερη επίδοση στην άμυνα όσον αφορά τα εκτός έδρας ματς. Βρήκε δίχτυα στους 13/14 πιο πρόσφατους αγώνες της. Δεδομένης της αποτελεσματικότητάς της, το διπλό είναι αρκετά πιθανό.

Με μόλις 2 νίκες στις 13 πρώτες αγωνιστικές, η Σαουθάμπτον έμεινε πολύ πίσω στην κατάταξη και φαινόταν ότι δεν θα διεκδικήσει τελικά την άμεση επάνοδό της στην Πρέμιερ, που ήταν και ο στόχος της. Όμως, οι 7 διαδοχικές επιτυχίες της στα ισάριθμα πιο πρόσφατα ματς στο πρωτάθλημα και το σερί των 16 αγωνιστικών χωρίς ήττα (13 νίκες), την έχουν φέρει έναν βαθμό πίσω από τη 2η θέση που οδηγεί απευθείας στην μεγάλη κατηγορία. Στο 12-6-3 ο απολογισμός της στο «Σεντ Μέρις». Παράλληλα, βρίσκεται και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, έχοντας αποκλείσει την Άρσεναλ και το προσεχές Σάββατο παίζει με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Γουέμπλεϊ». Η Μπρίστολ Σίτι προηγήθηκε στο 2’ του εντός έδρας αγώνα με τη Νόριτς, η οποία όμως με γκολ από το 51’ έως το 78’ το γύρισε σε 1-4. Στις καθυστερήσεις η Μπρίστολ Σίτι μείωσε σε 2-4. Τη νέα περίοδο θα αγωνιστεί για 12η σερί σεζόν στην Τσάμπιονσιπ, ενώ στην Πρέμιερ έχει να παίξει από το 1980.

Η Σαουθάμπτον βαδίζει ολοταχώς προς την άνοδο, την ώρα που η Μπρίστολ Σίτι εγκατέλειψε οριστικά την πιθανότητα προβιβασμού. Νίκη για τους «άγιους», μαζί με το γκολ/γκολ, το οποίο έφεραν στα 10/15 τελευταία παιχνίδια τους.

158. ΟΞΦΟΡΝΤ - ΡΕΞΑΜ 2 2,90

159. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 1&G 3,00

