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Έτσι γυρίζει στην Ελλάδα ο Μπερνάρ!

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Άφησε – σχεδόν – με βαριά καρδιά τον Παναθηναϊκό για την ομάδα της καρδιάς του, αλλά αυτό δεν έχει… πάει και πολύ καλά.

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Έτσι γυρίζει στην Ελλάδα ο Μπερνάρ!