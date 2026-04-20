Έτσι γυρίζει στην Ελλάδα ο Μπερνάρ!

Άφησε – σχεδόν – με βαριά καρδιά τον Παναθηναϊκό για την ομάδα της καρδιάς του, αλλά αυτό δεν έχει… πάει και πολύ καλά.

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