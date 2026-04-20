Πέντε ματς αήττητη η Φιορεντίνα, παράλληλη πορεία για Μορεϊρένσε και Εστορίλ

Τέσσερις διαδοχικές ήττες για τη Λέτσε, η οποία βρίσκεται εντός τριάδας υποβιβασμού. Αντίπαλός της απόψε η Φιορεντίνα, που ξέφυγε οκτώ βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη. Στο πρώτο μισό της βαθμολογίας βρίσκονται Μορεϊρένσε και Εστορίλ, έχοντας από 10 νίκες σε 29 ματς.

Τρεις νίκες για τη Φιορεντίνα στις 5 τελευταίες παρουσίες της στο Λέτσε (3-1-1), με τελευταίο το 0-6 το 2024. Στον πρώτο γύρο νίκησε η Λέτσε με 1-0 μέσα στην Φλωρεντία.

Για τρίτη αγωνιστική δεν βρήκε δίχτυα η Λέτσε και έχασε 2-0 από την Μπολόνια. Έχει σημειώσει μόνο 21 γκολ σε 32 ματς, επίδοση που είναι η χειρότερη στη φετινή Serie A. Βρίσκεται στην κατηγορία για τέταρτη σεζόν. Στις δύο από τις τρεις προηγούμενες τερμάτισε μία θέση από τη ζώνη, ενώ στην άλλη τρεις βαθμούς πάνω από αυτήν. Φέτος παλεύει κυρίως με την Κρεμονέζε, που έχει έναν βαθμό και ένα ματς περισσότερο, για την αποφυγή μιας θέση υποβιβασμού. Ξανά εκτός ο αμυντικός Γκασπάρ. Η Φιορεντίνα αποκλείστηκε από το Κόνφερενς Λιγκ με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας, νικώντας την ωστόσο την Πέμπτη, 2-1 με ανατροπή, αλλά είχε χάσει 3-0 στο Λονδίνο. Στην τελευταία πεντάδα αγώνων της στο πρωτάθλημα επικράτησε των Κρεμονέζε, Βερόνα, Λάτσιο και ήρθε ισόπαλη με τις Πάρμα και Ίντερ. Έχει σημειώσει 16 γκολ περισσότερα από την αποψινή της αντίπαλο. Τέταρτο σερί ματς που θα λείψει ο διεθνής επιθετικός Κιν (9 γκολ). Η Φιορεντίνα βρίσκεται σε καλύτερη περίοδο και έχει τα φόντα για ένα ακόμη πολύτιμο τρίποντο.

Επτά σερί παιχνίδια χωρίς νίκη συμπλήρωσε η Μορεϊρένσε, η οποία όμως με τον πρότερο καλό βίο της στο πρωτάθλημα έχει διαφορά ασφαλείας από την τελευταία τριάδα. Στο εκτός έδρας με την 5η Φαμαλικάο προηγήθηκε στο 4’, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 71’. Πέμπτο Under στους 6 τελευταίους αγώνες της. Στο 6-2-6 η εντός έδρας συγκομιδή της. Τιμωρημένος ο 31χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός Μαράκας (3 γκολ). Τρεις σερί ήττες μετράει από την πλευρά της η Εστορίλ, με πιο πρόσφατη αυτήν από την Πόρτο με 3-1. Έχανε 2-0 στο ημίχρονο, μείωσε στο 78’ με τον Μαροκινό Μπεγκραουί που σκόραρε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι και έφτασε τα 19 γκολ στο πρωτάθλημα, που τον καθιστούν τρίτο σκόρερ αυτήν την στιγμή στην Primeira Liga. Στα 51 τέρματα το ενεργητικό της, 19 περισσότερα από τη Μορεϊρένσε, έχει δεχτεί όμως και 9 τέρματα παραπάνω. Τιμωρημένος ο Ισπανός αμυντικός Σάντσεθ (2 γκολ), ο οποίος είχε σκοράρει στο 3-3 του α’ γύρου.

Τρεις διαδοχικές ισοπαλίες ανάμεσα στη Μορεϊρένσε και την Εστορίλ, οι οποίες διαγράφουν παράλληλη πορεία στο τρέχον πρωτάθλημα. Πιθανό ένα ακόμη «Χ».

864. ΛΕΤΣΕ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2 2,17

867. ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ - ΕΣΤΟΡΙΛ Χ 3,20