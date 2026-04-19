Από εντυπωσιακή νίκη η Παρί, 29 ματς αήττητη από την Μπολόνια η Γιουβέντους

Η τελευταία στη βαθμολογία Μετς υποδέχεται την ερχόμενη από επτά διαδοχικά θετικά αποτελέσματα Παρί (3-4-0), πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Ligue 1. Στην Ιταλία, η αήττητη εδώ και 6 ματς Γιουβέντους φιλοξενεί την Μπολόνια.

Η Παρί νίκησε με 3-2 τη Μετς στον α’ γύρο και διέκοψε το σερί των τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη εναντίον της (τρεις ήττες). Και τα πέντε αυτά παιχνίδια είχαν γκολ/γκολ.

Τον Νοέμβριο νίκησε τελευταία φορά στο πρωτάθλημα η Μετς, 2-1 τη Νις. Έκτοτε μετράει 13 ήττες και 4 ισοπαλίες, οι δύο εκ των οποίων ήρθαν στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, με Ρεν και Ναντ, αμφότερες με 0-0. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ηττήθηκε με 3-1 από τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία. Εμφανίζει μακράν τη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία με 63 γκολ, που μεταφράζεται σε 2,1 μέσο όρο ανά ματς. Η Παρί στέκεται πολύ καλά στην επαναφορά της στην ανώτατη κατηγορία, έχοντας καταφέρει αυτήν την στιγμή να τρέχει ένα σερί επτά αναμετρήσεων χωρίς ήττα. Την περασμένη εβδομάδα επιβλήθηκε με 4-1 της Μονακό, η οποία ερχόταν από 6 νίκες, οι 4 εκ των οποίων απέναντι σε ομάδες της πρώτης πεντάδας. Τιμωρημένος ο μέσος Λεές-Μελού (2 γκολ). Ο 36χρονος Τσίρο Ιμόμπιλε, ο οποίος ήρθε τον χειμώνα από την Μπολόνια, σκόραρε στις δύο τελευταίες συμμετοχές του. Πιθανή μία ακόμη επιτυχία για τον σύλλογο της πρωτεύουσας.

Για έκτη διαδοχική σεζόν μακριά από τον τίτλο θα μείνει φέτος η Γιουβέντους, η οποία πριν από αυτό το σερί μετρούσε 9 συνεχόμενες κατακτήσεις. Η νίκη της με 1-0 στο Μπέργκαμο επί της Αταλάντα την ανέβασε στην 4η θέση. Θα επιδιώξει τώρα να εκμεταλλευτεί τη νέα ήττα της Κόμο, την οποία έχει αφήσει πίσω δύο βαθμούς. Αυτή είναι και η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει τη Γιούβε στο Τορίνο, εκεί όπου οι παίκτες του Λουτσιάνο Σπαλέτι έχουν σημειώσει 9 νίκες και 6 ισοπαλίες. Επιστρέφει ο μέσος ΜακΚένι (10 γκολ). Η Μπολόνια τρέφει ακόμη κάποιες ελπίδες για έξοδο στην Ευρώπη, εκεί από όπου αποκλείστηκε την Πέμπτη, με δεύτερη ήττα από την Άστον Βίλα και συνολικό σκορ 7-1. Στο πρωτάθλημα έρχεται από δύο επιτυχίες, ενώ εντυπωσιακό είναι το σερί των τεσσάρων εκτός έδρας νικών της, επί των Τορίνο, Πίζα, Σασουόλο και Κρεμονέζε. Από την άλλη, έχει να κερδίσει τη Γιουβέντους από το 2011, μετρώντας 19 ήττες και 10 ισοπαλίες. Απών ο αμυντικός Καζάλε.

Σε ανοδική πορεία η Γιουβέντους, σερί επιτυχίες εκτός πόλεως στη Serie A η Μπολόνια. Ο άσος σε συνδυασμό με το G/G που εμφανίστηκε στα 5/6 πιο πρόσφατα μεταξύ τους συνθέτουν έναν καλοπληρωμένο συνδυασμό.

777. ΜΕΤΣ - ΠΑΡΙ 2 2,20

814. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1&G 3,00