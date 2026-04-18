Με δυνατή παράδοση η Αταλάντα, εδώ και 21 ματς σκοράρει η Γιουνάιτεντ

Ρόμα και Αταλάντα βρίσκονται στην 6η και 7η θέση και κυνηγούν την έξοδο στην Ευρώπη. Ίδιο είναι το ζητούμενο στο Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίες απέχουν από τη νίκη τρεις και δύο αγωνιστικές αντίστοιχα, ενώ οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 7 βαθμούς.

Τέσσερις σερί νίκες για την Αταλάντα κόντρα στη Ρόμα και συνολικά 7 ματς χωρίς ήττα εναντίον της.

Η Πίζα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ανωτερότητα της Ρόμα, η οποία με χατ τρικ του Ολλανδού Μάλεν επιβλήθηκε με 3-0. Ο δανεικός από την Άστον Βίλα επιθετικός έφτασε τα 11 γκολ στους τρεις μήνες που αγωνίζεται στον σύλλογο. Τραυματίστηκε ο μέσος Πελεγκρίνι (7 γκολ) και μένει εκτός, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον 21χρονο χαφ Πίζιλι (3 γκολ). Η Αταλάντα ήταν κινητική και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες στο εντός με τη Γιουβέντους, η τελευταία όμως με γκολ στο 48’ ήταν αυτή που πήρε τη νίκη (1-0). Την Τετάρτη οι «μπεργκαμάσκι» θα υποδεχτούν τη Λάτσιο στον επαναληπτικό του 2-2 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ο 27χρονος φορ Σκαμάκα (12 γκολ) αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Για τρίτο σερί ματς θα λείψει ο Σουηδός αμυντικός Χίεν (1 γκολ). Η καλή παράδοση της Αταλάντα, αλλά και η εμφάνιση της περασμένης εβδομάδας της δίνουν αρκετές πιθανότητες να πάρει αποτέλεσμα στην πρωτεύουσα.

Πέντε ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια της μετράει η Τσέλσι, με μοναδική επιτυχία της το 7-0 επί της Πορτ Βέιλ για το Κύπελλο πριν από δύο εβδομάδες. Τα αρνητικά αποτελέσματα την έφεραν στο -4 από την πέμπτη θέση που οδηγεί στο Τσάμπιονς Λιγκ και προς το παρόν στέκεται στην έκτη, με δύο ομάδες να ακολουθούν στον έναν βαθμό και άλλες τόσες στους δύο. Άρθηκε η εκ των έσω τιμωρία για τον μέσο Φερνάντες (12 γκολ) και ο διεθνής Αργεντινός είναι ξανά στη διάθεση του Ρόσενιορ. Με απολογισμό 6-5-5 στα εντός έδρας παιχνίδια της είναι χειρότερη απ ότι εκτός (7-4-5). Στο πρώτο της ματς μετά από 24 μέρες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε 1-2 από τη Λιντς, η οποία προηγήθηκε 0-2 στο 29’. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ μείωσε με τον Κασεμίρο στο 69’, έχοντας προηγουμένως μείνει με 10 λόγω αποβολής του Αργεντινού αμυντικού Μαρτίνες, ο οποίος θα λείψει τώρα, μαζί με τον επίσης τιμωρημένο μπακ Μαγκουάιρ (2 γκολ).

Η Τσέλσι δέχτηκε γκολ στα 10 τελευταία της στο πρωτάθλημα, ενώ γκολ/γκολ είχαν τα 26/34 φετινά ματς της Γιουνάιτεντ, η οποία σκοράρει εδώ και 21 αγώνες. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της σε συνδυασμό με το G/G συνθέτουν έναν πιθανό combo.

643. ΡΟΜΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ X 3,35

644. ΤΣΕΛΣΙ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. Χ2&G 2,25